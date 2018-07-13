Производитель электрических мотороллеров Čezeta расширяет производство

Спрос на электрические мотороллеры Čezeta, созданные в ретро стиле, но с применением современных технологий, превышает предложение, что предоставляет возможность для увеличения производства.

Čezeta была возрождена пять лет назад благодаря стараниям британского бизнесмена Нила Имона Смита. Разработка прототипа выпускаемого в настоящее время мотороллера заняла 4 года. Производство модели, которое обеспечивается десятью механиками, началось в январе 2018 года.

Электрический мотороллер в стиле ретро, напоминающий легендарную модель Čezeta – 501 (ныне 506), способен развить скорость 123 км/час и проехать на одной зарядке аккумулятора 150 километров.