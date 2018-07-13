Производитель электрических мотороллеров Čezeta расширяет производство

Антон Каймаков
13-07-2018
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К концу текущего года фирма Čezeta из города Простейов планирует довести объемы своего производства до 2000 электрических мотороллеров в год (30 в месяц). На расширение модельного ряда и общую оптимизацию, посредством системы crowdfunding, фирма собрала 15 миллионов крон (578 тысяч евро). Инвесторы получили в свои руки долю в объеме 15% компании.

Фото: Архив Čezeta MotorsФото: Архив Čezeta Motors Спрос на электрические мотороллеры Čezeta, созданные в ретро стиле, но с применением современных технологий, превышает предложение, что предоставляет возможность для увеличения производства.

Čezeta была возрождена пять лет назад благодаря стараниям британского бизнесмена Нила Имона Смита. Разработка прототипа выпускаемого в настоящее время мотороллера заняла 4 года. Производство модели, которое обеспечивается десятью механиками, началось в январе 2018 года.

Электрический мотороллер в стиле ретро, напоминающий легендарную модель Čezeta – 501 (ныне 506), способен развить скорость 123 км/час и проехать на одной зарядке аккумулятора 150 километров.

Антон Каймаков
13-07-2018
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