Прогноз кредитного рейтинга Чехии – «А+»

Улучшение прогноза означает, что рейтинг Чехии в течение ближайших месяцев мог бы подскочить. Возможно это, если и далее будет сокращаться соотношение показателя внешнего долга страны к ВВП при поддержке укрепления бюджетного равновесия.

Fitch ожидает, что сальдо общественных бюджетов Чешской Республики в текущем году составит 0,1% ВВП. Предвыборные шаги – увеличение зарплат некоторым категориям чиновников и расходы на социальную сферу будут оказывать лишь частичное влияние. В грядущем году агентство прогнозирует параметр бюджетного дефицита на уровне 0,1%, а в 2019 – 0,3% ВВП.

Одновременно агентство Fitch позитивно оценивает развитие параметров внешнего долга по отношению к ВВП. До конца 2019 года ожидается снижение до уровня 32,2% с 34,7%. Не исключено сокращение задолженности и в среднесрочной перспективе.