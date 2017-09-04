Прогноз кредитного рейтинга Чехии – «А+»

Антон Каймаков
04-09-2017
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Агентство Fitch Ratings улучшило прогноз кредитного рейтинга Чешской Республики. В настоящее время речь идет о высшем среднем уровне «А+». Главную роль в этом случае сыграл серьезный экономический рост государства и фискальная стабильность.

Иллюстративное фото: Free Digital PhotosИллюстративное фото: Free Digital Photos Улучшение прогноза означает, что рейтинг Чехии в течение ближайших месяцев мог бы подскочить. Возможно это, если и далее будет сокращаться соотношение показателя внешнего долга страны к ВВП при поддержке укрепления бюджетного равновесия.

Fitch ожидает, что сальдо общественных бюджетов Чешской Республики в текущем году составит 0,1% ВВП. Предвыборные шаги – увеличение зарплат некоторым категориям чиновников и расходы на социальную сферу будут оказывать лишь частичное влияние. В грядущем году агентство прогнозирует параметр бюджетного дефицита на уровне 0,1%, а в 2019 – 0,3% ВВП.

Одновременно агентство Fitch позитивно оценивает развитие параметров внешнего долга по отношению к ВВП. До конца 2019 года ожидается снижение до уровня 32,2% с 34,7%. Не исключено сокращение задолженности и в среднесрочной перспективе.

Антон Каймаков
04-09-2017
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