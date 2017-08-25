Проблемы посуточной аренды жилья

Например, в центре Праги интуристы нередко платят за такую аренду и 2 тысячи крон за ночь (77 евро). Чиновники подсчитали, что этот вид дополнительного заработка лишает госказну 120 миллионов крон ежегодно (более 4,6 млн евро). Связано это с тем, что большинство тех, кто расселяет иностранных жильцов у себя через веб-сайт Airbnb, не утруждается оплачивать местные взносы, предусмотренные за отпускное жилье. Для сравнения – местные владельцы отелей и пенсионов за год перечисляют в городскую казну в общей сложности 260 миллионов крон (10 млн евро).

Проблема заключается не только в том, что столица не видит этих денег, все более очевидной и болезненной становится нехватка квартир в сфере аренды жилья. При этом немалую роль здесь играют именно игроки, активные в сфере посуточной аренды – она на данный момент для многих владельцев недвижимости более предпочтительна, чем сдача жилья на более длительный срок. Это одновременно приводит к тому, что центр мегаполиса покидают коренные жители. Администрация Праги уверяет, что в ближайшее время представит план, который поможет сделать посуточную аренду более прозрачной. Собственников частного жилья, по информации газеты Мlada fronta dnes, обяжут зарегистрироваться в городском отделе предпринимателей, что должно упросить надлежащий контроль в этом секторе.