Премьер-министр усомнился в независимости Европейского бюро по борьбе с мошенничеством

Лорета Вашкова
06-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Премьер-министр Андрей Бабиш настаивает на своем мнении относительно независимости Европейского бюро по борьбе с экономическими преступлениями (OLAF), расследовавшего дело «Гнездо аиста», связанного с махинациями с евродотациями, в которых он подозревается. Об этом он сообщил на пресс-конференции после заседания правительства, реагируя на заявление генерального директора OLAF Николаса Айллета. Последний отверг утверждение Бабиша касательно политизации уголовных дел и непрозрачного прошлого OLAF.

OLAF, фото: ЧТ24OLAF, фото: ЧТ24 «Я настаиваю на сказанном и менять в своем высказывании ничего не намерен. OLAF в прошлом сам был причастен к делам коррупционной направленности», – заявил А. Бабиш, присовокупив, что существуют доказательства того, что «деятельность Европейского бюро по борьбе с экономическими преступлениями была политизирована».

В январе 2018 года Андрей Бабиш, назначенный на пост премьер-министра, сообщил, что расследование дела, связанного со строительством фермы «Гнездо аиста», было политизировано как в Чехии, так и в Брюсселе.

Николас Айллет отмежевался от данной критики в адрес OLAF, отметив, что за два десятилетия своего существования бюро сумело доказать свою независимость и готово встать на защиту независимости этой службы.

«В настоящее время в этом сейчас кто-либо сомневается лишь изредка. Никто не оказывал на нас давления ни в случае рассмотрения дела «Гнездо аиста», ни в каком-либо другом», - подчеркнул Айллет на пресс-конференции по итогам деятельности OLAF за 2017 год.

Лорета Вашкова
06-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Андрей Бабиш и Mилош Земан, фото: ЧТК / Шиманек Вит

Старый новый премьер принес присягу

Президент ЧР Mилош Земан в среду, 6 июня, повторно назначил председателя движения ANO Андрея Бабиша, ставшего победителем парламентских…
Фото: ЧТК / Камарит Михал

Вацлавская площадь кричала премьеру: «Ганьба!»

Фигура премьер-министра Андрея Бабиша, возглавляющего правительство в отставке, продолжает вызывать резкое неприятие у части чешского общества.…
Андрей Бабиш, фото: ЧТК

Бабиш: МВД готовит новую рабочую визу для иностранцев

Министерство внутренних дел Чехии занялось разработкой новой годовой рабочей визы для иностранцев. Ее введение может значительным образом упростить…
Далее об этом

Каждую неделю в программе «Радио Прага» на суд слушателей будет представлено пять песен. (Далее об этом)

Хит столетия
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL