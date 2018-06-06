Премьер-министр усомнился в независимости Европейского бюро по борьбе с мошенничеством

«Я настаиваю на сказанном и менять в своем высказывании ничего не намерен. OLAF в прошлом сам был причастен к делам коррупционной направленности», – заявил А. Бабиш, присовокупив, что существуют доказательства того, что «деятельность Европейского бюро по борьбе с экономическими преступлениями была политизирована».

В январе 2018 года Андрей Бабиш, назначенный на пост премьер-министра, сообщил, что расследование дела, связанного со строительством фермы «Гнездо аиста», было политизировано как в Чехии, так и в Брюсселе.

Николас Айллет отмежевался от данной критики в адрес OLAF, отметив, что за два десятилетия своего существования бюро сумело доказать свою независимость и готово встать на защиту независимости этой службы.

«В настоящее время в этом сейчас кто-либо сомневается лишь изредка. Никто не оказывал на нас давления ни в случае рассмотрения дела «Гнездо аиста», ни в каком-либо другом», - подчеркнул Айллет на пресс-конференции по итогам деятельности OLAF за 2017 год.