Пражский аэропорт – полет в любом направлении

Катерина Айзпурвит
30-10-2017
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Аэропорт чешской столицы поставил рекорд по числу регулярных рейсов. Даже зимой пассажиры могут отправиться из пражской воздушной гавани в 112 точек назначения, что является для аэропорта историческим рекордом.

Аэропорт им. Вацлава Гавела, Фото: Ондржей ТомшуАэропорт им. Вацлава Гавела, Фото: Ондржей Томшу Это подтверждает новое расписание рейсов, вступившее в силу 29 октября. Среди новых маршрутов – китайский Сиань, Эйлат в Израиле, польский Краков.

Юбилейный 2017-й, когда аэропорт в пражском предместье Рузыне отмечает свое 80-летие, стал годом подведения итогов. Если в 1937-м, в первый год своей работы, через воздушные ворота прошло всего 13 000 пассажиров, то в этом году этот показатель должен достичь 15 миллионов, то есть в полтора раза больше, чем все население Чешской Республики.

«Интерес обуславливается тем, что у нас достаточно значительное и постоянно растущее количество авиакомпаний, которые мы обслуживаем, и прямых рейсов с Прагой», – объяснила в интервью «Чешскому радио» пресс секретарь аэропорта им. Вацлава Гавела. Так, с этого года из Праги летает компания Qatar Airways, котороая согласно индексу Skytrax относится к числу лучших авиаперевозчиков мира.

Аэропорт им. Вацлава Гавела, Фото: Ондржей ТомшуАэропорт им. Вацлава Гавела, Фото: Ондржей Томшу «Зимой чехи чаше всего летают в Таиланд. В связи с появлением на чешском рынке нового перевозчика Qatar Airways, мы продаем в Банког больше билетов, а цены на них упали на 20%», – объясняет Вера Яничинова из Student Agency.

Сейчас из Праги можно улететь в 41 страну мира. Кроме того, аэропорт работает над повышением уровня комфорта – появляются новые стойки регистрации, увеличивается пространство для пассажиров, появляются новые виды сервиса, например, служба ассистентов по безопасности.

Катерина Айзпурвит
30-10-2017
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