Правительство открывает новый проект для работников из Украины в сфере сельского хозяйства и продовольствия

Проект направлен на работников из Украины, которые должны помочь занять свободные места в сфере сельского хозяйства. Он рассчитан на тех, кто хотел бы работать в Чехии свыше полугода, но не более одного года. По предложению проекта, предложенного министром сельского хозяйства Марианом Юречкой, в Чехию приедет не более 1500 украинцев.

Фермеры и производители продуктов питания, которые хотели бы трудоустроить работников из Украины, могут подключиться к проекту до 1 января 2018 года. Однако до этого они должны предложить свободное рабочее место в центральный реестр свободных мест и для чешских работников. Они также должны представить доказательства того, что за последние два года приняли на работу в Чехии хотя бы трех человек и платили налоги в ЧР. Одним из условий также является то, чтобы украинских работников принимали на работу непосредственно они. Таким образом, участие в проекте не могут принимать посреднические агентства по трудоустройству.

Сначала фирма выбирает конкретного сотрудника в Украине, затем посылает прошение о его включении в проект в Аграрную палату, Продовольственную палату или в Сельскохозяйственный союз. Затем принимается решение о том, может ли компания участвовать в проекте.

Рабочую карту будущий сотрудник получает самостоятельно в украинском представительстве. Участие в проекте принимает также МИД, который будет вести переговоры с представительством в Украине. Первый этап проекта «Режим Украина» запустило Министерство промышленности и торговли. Экономическая палата с этого момента рассмотрела более 1000 заявлений от фирм, которые касались 6404 украинских работников. Еще порядка 1300 украинцев привез в Чехию Союз промышленности и торговли.

«Пока что к работе приступила треть сотрудников», - сообщил пресс-секретарь Экономической палаты Мирослав Диро. Он объяснил, что некоторые украинцы решают работать в Польше, которая гораздо проще выдает рабочие визы, и вся процедура занимает несколько недель. Некоторые из них затем попадают в Чехию, но вне проекта, будучи трудоустроенными через агентства.

Представители аграрной палаты уже ранее сообщили, что в сезон в чешской аграрной сфере испытывается нехватка 15 тысяч человек.