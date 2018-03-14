Прага готовится к строительству четвертой линии подземки

Прокладка ветки от станции «Панкрац» до конечного депо «Писнице» обойдется почти в 40 млрд крон (более полутора миллиардов евро). Самой затратной частью строительства станет возведение вестибюля и туннель, которые потребуют примерно 21 млрд крон (800 млн евро). В 6,5 млрд крон (250 млн евро) обойдутся новые составы. По новой ветке планируется пустить поезда без машинистов.

Летом 2018 г. планируется начать проведение геологических изысканий, которые продлятся около года. За станцией «Панкрац» линия протянется и дальше – до площади Мира. Также новая линия потребует депо и паркинги.

Отдельной статьей бюджета станет приобретение земельных участков, для приобретения которых Транспортное предприятие Праги (DPP) и город намерены основать совместное предприятие с девелопером. В тендере на эту должность победила компания Penta Investments. Транспортное предприятие столицы не в состоянии самостоятельно выкупить земельные участки. Часто владельцы хотят получить сумму, многократно превышающую оценочную стоимость. DPP необходимо прийти к соглашению с владельцами 451 из 655 участков, требуемых для строительства.

В ближайшие месяцы геологические изыскания будут проведены на участке Панкрац — Нове Дворы. Непосредственно строительные работы там планируют начать в августе 2019 г.

На первом этапе должен вступить в строй отрезок «Панкрац» — «Ольбрахтова». Затем ветка будет протянута до станции «Нове Дворы», а потом до конечной «Депо Писнице». Следующим отрезком станет перегон от «Панкраца» до станции «Площадь Мира».

Пока не решено, в каком направлении дальше протянется линия D. Среди возможных вариантов называют площадь Республики и районы Жижков и Высочаны.