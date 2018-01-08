Прага – город офисов

По прогнозам консалтинговой компании CBRE, в этом году на рынке будет предлагаться на 190 000 м2 больше новых площадей, что на 25% превышает показатели 2017 г.

В настоящее время в Праге уже существует более 3,3 млн м2 современных офисных помещений. Новые административные центры продолжают заполняться арендаторами благодаря росту экономики, и, по прогнозам экспертов, интерес к этому сегменту недвижимости в обозримом будущем будет сохраняться.

Ожидается, что в 2018 г. в Праге будет сдано в аренду 350 000 м2 офисов, при этом половину составят новые договоры аренды, а половину — продление уже действующих контрактов.

«Несмотря на рост расходов на зарплаты, компании продолжают наращивать объемы своей деятельности, что является хорошей новостью для таких секторов как сдача офисов в аренду и промышленность», – комментирует ситуацию генеральный директор CBRE Ричард Карран.

Устойчивый высокий спрос привел к тому, что владельцы недвижимости уже не предлагают своим арендаторам такие бонусы как «арендные каникулы» и дотации на оборудование и меблировку офисов.

В числе крупных проектов, сдача которых запланирована на этот год, можно назвать центр Palmovka Open Park, состоящий из трех офисных зданий, сдачу которых на июнь запланировала компания Metrostav Development. Также к сдаче готовится несколько административных центров в районе Панкрац и Visio­nary в Голешовице.

Специалисты считают, что и в дальнейшем арендаторы будут менять адрес ради переезда в помещение более высокого класса, а также для получения больших площадей для сосредоточения в одном месте всех своих отделов.

Помещения, не отвечающие современным требованиям, владельцам придется модернизировать или даже проводить полную их реконструкцию. Специалисты CBRE считают, что офисные здания, расположенные в менее престижных для аренды районах, будут все чаще менять свое предназначение, например, превращаться в жилые дома.

Несмотря на то что предложение на рынке офисной недвижимости в 2018 г. увеличится, ожидается, что доля несданных в аренду помещений останется прежней и, по прогнозам CBRE, составит около 7,3%. По последним данным, на конец октября 2017 г. свободными в Праге оставалось всего 7,7% офисных площадей.