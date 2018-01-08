Прага – город офисов

Катерина Айзпурвит
08-01-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

С каждым годом в чешской столице строится все больше офисных помещений, и 2018 год обещает войти в тройку самых успешных в этом отношении за последнее десятилетие.

Иллюстративное фото, фото: Архив Чешского радио - Радио ПрагаИллюстративное фото, фото: Архив Чешского радио - Радио Прага По прогнозам консалтинговой компании CBRE, в этом году на рынке будет предлагаться на 190 000 м2 больше новых площадей, что на 25% превышает показатели 2017 г.

В настоящее время в Праге уже существует более 3,3 млн м2 современных офисных помещений. Новые административные центры продолжают заполняться арендаторами благодаря росту экономики, и, по прогнозам экспертов, интерес к этому сегменту недвижимости в обозримом будущем будет сохраняться.

Ожидается, что в 2018 г. в Праге будет сдано в аренду 350 000 м2 офисов, при этом половину составят новые договоры аренды, а половину — продление уже действующих контрактов.

«Несмотря на рост расходов на зарплаты, компании продолжают наращивать объемы своей деятельности, что является хорошей новостью для таких секторов как сдача офисов в аренду и промышленность», – комментирует ситуацию генеральный директор CBRE Ричард Карран.

Устойчивый высокий спрос привел к тому, что владельцы недвижимости уже не предлагают своим арендаторам такие бонусы как «арендные каникулы» и дотации на оборудование и меблировку офисов.

Район Панкрац, фото: Šjů CC BY 4.0Район Панкрац, фото: Šjů CC BY 4.0 В числе крупных проектов, сдача которых запланирована на этот год, можно назвать центр Palmovka Open Park, состоящий из трех офисных зданий, сдачу которых на июнь запланировала компания Metrostav Development. Также к сдаче готовится несколько административных центров в районе Панкрац и Visio­nary в Голешовице.

Специалисты считают, что и в дальнейшем арендаторы будут менять адрес ради переезда в помещение более высокого класса, а также для получения больших площадей для сосредоточения в одном месте всех своих отделов.

Помещения, не отвечающие современным требованиям, владельцам придется модернизировать или даже проводить полную их реконструкцию. Специалисты CBRE считают, что офисные здания, расположенные в менее престижных для аренды районах, будут все чаще менять свое предназначение, например, превращаться в жилые дома.

Несмотря на то что предложение на рынке офисной недвижимости в 2018 г. увеличится, ожидается, что доля несданных в аренду помещений останется прежней и, по прогнозам CBRE, составит около 7,3%. По последним данным, на конец октября 2017 г. свободными в Праге оставалось всего 7,7% офисных площадей.

Катерина Айзпурвит
08-01-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Онджей Томшу

Православное Рождество в Праге – новое эхо старого стиля

В Чехии уже идут «дела зимы иной», и в ушедшем году остались рождественские литургии, новогодние базары и адвентные венки. Однако в православном…
Фото: Мартина Шнайбергова

Пo Праге пройдет шествие трех волхвов, восседающих на верблюдах

В пятницу, 5 января, в Праге пройдет традиционное шествие, приуроченное к празднику Трех волхвов (Трех царей), который официально отмечается днем…
Ржетезова улица, фото: Екатерина Сташевская

Меха, богема и людоеды Ржетезовой улицы

Буквально все улочки пражского Старого Города – это летопись чешской истории, архитектуры, искусства, с ними связано множество местных легенд,…
Далее об этом
Президентские выборы 2018
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL