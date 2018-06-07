PPF: король башен

ТРК «Метрополис», общая площадь которого составляет 315 тыс. кв. м, был построен в 2009 году на севере российской столицы рядом со станцией метро «Войковская» и станцией МЦК «Балтийская» по пути к международному аэропорту Шереметьево. В него входят три офисных здания (110 тыс. кв. м) и торгово-развлекательный центр (205 тыс. кв. м).

На башни приходится около 50 арендаторов, крупнейшими являются OTP Bank, Abbot Laboratories, Hewlett Packard, Schlumberger и Procter & Gamble. Выручка от аренды комплекса составляет около 40 млн долларов в год.

Путь длиной в три года

Покупка офисных башен «Метрополис» происходила в два этапа. В 2015 году PPF Real Estate и Hines (является также совладельцем торгово-развлекательной части, которую фонд приобрел в 2012 году вместе с Morgan Stanley Real Estate Investing за рекордные 1,2 млрд долларов) выкупили две башни у казахстанской компании Capital Partners. Аналитики рынка оценивали сделку в 335 млн долл. Размер доли и сумму покупки стороны не сообщили. Предположительно Hines и PPF получили примерно равные доли в каждой из башен.

Переговоры о покупке последней, третьей башни, которая принадлежала немецкому фонду Heitman, велись несколько лет. По данным осведомленных источников, объектом интересовался Российский фонд прямых инвестиций, переговоры по сделке были «в продвинутой стадии», но стороны не пришли к единому знаменателю. В итоге объект достался чешским и американским инвесторам, которые заплатили за него от 100 до 110 млн евро. Девелоперы условия сделки не раскрывают.

«Данная сделка является завершающим шагом по консолидации одного из самых престижных и качественных офисных комплексов Москвы. PPF Real Estate продолжит активно участвовать в реализации крупных инвестиционных проектов на территории РФ», - рассказали «Радио Прага» в PPF Real Estate.

Vox expert

Эксперты в области недвижимости называют покупку офисной части ТРК «Метрополис» выгодной и перспективной сделкой. «Арендный поток в данном районе стабилен – в них находятся качественные арендаторы на «длинных» долларовых договорах, что в текущих условиях является хорошей предпосылкой для инвестора», - уверен директор отдела рынков капитала CBRE Андрей Новиков. «Это, несомненно, один из лучших инвестиционных объектов Москвы с точки зрения как состава арендаторов, так и качества самого комплекса», - соглашается член совета директоров Cushman & Wakefield Михаил Миндлин.

Определенный риск представляет истечение срока договора аренды с компанией Procter & Gamble, российская штаб-квартира которой занимает около 70% площади третьей башни «Метрополиса». «Уход якорного арендатора может повлиять на цену недвижимости, однако в Москве сегодня не так много аналогичных площадей, подходящих международным корпорациям, поэтому найти нового арендатора по адекватной ставке подобного уровня будет не так сложно», - убежден генеральный директор Key Capital Сергей Камлюк.

PPF в России

Отметим, что международная инвестиционная Группа PPF, куда входит и PPF Real Estate, является одним из самых активных зарубежных инвесторов в РФ, хотя она несколько сократила свое присутствие на рынке в последние несколько лет. Было, в частности, объявлено о продаже сети магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо», а также части акций в другом российском активе PPF – Polymetal (зарегистрированная на острове Джерси горнорудная компания Polymetal International занимается добычей серебра, золота и меди).

Тем не менее, PPF Real Estate заняла 24 место в ежегодном рейтинге «Короли российской недвижимости – 2018», который составляет авторитетное издание Forbes. По данным Forbes, компании, помимо комплекса «Метрополис», принадлежит офисный парк класса А Comcity на Киевском шоссе в Москве и один из крупнейших складов Московского региона «Южные врата». В 2015 году PPF Real Estate также приобрела компанию «Сколково гейт», которая владеет земельным участком площадью 3,3 га в поселке Новоивановское на Минском шоссе в новой Москве, недалеко от иннограда «Сколково».

Профиль PPF Real Estate

Компания PPF Real Estate Holding B.V. входит в состав Группы PPF. Компания развивает свою деятельность в Чешской Республике, России, Нидерландах, Германии и других европейских странах. PPF Real Estate Holding на данный момент предоставляет комплексные услуги для 26 проектов, размер активов под ее управлением достигает 2 млрд евро. Холдинг разделен на две ветви − PPF Real Estate, которая работает в европейских странах, а также PPF Real Estate Russia, которая специализируется на рынок Российской Федерации. На всех этих рынках компания относится к крупнейшим в своей отрасли.

Доход от аренды PPF Real Estate Russia составляет 80 млн долларов. В 2017 году она заключила крупнейшую сделку на рынке Москвы об аренде 13 тыс. кв. м офисных площадей с фирмой Tele2 в Comcity, а также приступила к проектированию второй очереди офисного парка. Там построят два офисных здания и гостиницу. Общая площадь застройки составит порядка 95 тыс. кв. м.

Представители PPF подтверждают, что группа не собирается покидать российский рынок, несмотря на кризис и санкции. «Мы знаем, что у экономического кризиса в России нет краткосрочного решения. Но PPF в этой стране всерьез и надолго, и мы продолжим инвестировать туда и впредь. Мы не бежим от проблем, мы к ним обращаемся и используем как возможности», - заявил владелец PPF, богатейший гражданин Чехии Петр Келлнер в интервью Forbes.

Успешно развивается в России еще одна компания, подконтрольная Келлнеру – Home Credit Group. Как говорится в пресс-релизе кредитной организации, за девять месяцев 2017 года она выдала кредитов на сумму 2,1 млрд евро, что на 20% больше, чем за тот же период 2016 года.

«После периода резкого роста и крупных инвестиций в укрепление рыночных позиций мы добились значительного увеличения объема операций, что говорит о верности выбранной инвестиционной стратегии», - прокомментировал итоги работы председатель правления и генеральный директор группы Home Credit Иржи Шмейц.