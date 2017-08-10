PPF Group открывает интернет-магазин в России

Тимур Кашапов
10-08-2017
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В России начинает работу интернет-магазин ХКФ Банка, подконтрольный PPF Group. Ожидается, что на этой площадке покупатели смогут приобрести товары в рассрочку. Достоинство нового онлайн-магазина в том, что клиенту не придётся платить за кредитную страховку.

Иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радио - Радио ПрагаИллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радио - Радио Прага О расширении спектра услуг ХКФ Банка в России и скором открытии собственного интернет-магазина сообщил портал ihned.cz. На первом этапе через сайт можно будет купить бытовую технику и электронику, среди наиболее крупных партнёров чешской организации – «Эльдорадо», «Евросеть» и «Технопарк». В течение нескольких недель к ним присоединяться и другие крупные ритейлеры, которые смогут продавать свои товары посредством интернет-магазина Home Credit.

Представитель ХКФ Банка сообщил, что скоро на сайте можно будет оформить рассрочку на мебель, шубы и другие товары. По его словам, банк и его партнёры будут работать на базе модели, когда ритейлер предоставляют скидку на товар, равную сумме процентов по кредиту.

Таким образом выплаченный кредит и проценты по нему не превысят изначальную стоимость покупки. Прогнозируется, что 13-15% всех рассрочек ХКФ Банка через год будет выдаваться на этой площадке.

Тимур Кашапов
10-08-2017
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