О расширении спектра услуг ХКФ Банка в России и скором открытии собственного интернет-магазина сообщил портал ihned.cz. На первом этапе через сайт можно будет купить бытовую технику и электронику, среди наиболее крупных партнёров чешской организации – «Эльдорадо», «Евросеть» и «Технопарк». В течение нескольких недель к ним присоединяться и другие крупные ритейлеры, которые смогут продавать свои товары посредством интернет-магазина Home Credit.

Представитель ХКФ Банка сообщил, что скоро на сайте можно будет оформить рассрочку на мебель, шубы и другие товары. По его словам, банк и его партнёры будут работать на базе модели, когда ритейлер предоставляют скидку на товар, равную сумме процентов по кредиту.

Таким образом выплаченный кредит и проценты по нему не превысят изначальную стоимость покупки. Прогнозируется, что 13-15% всех рассрочек ХКФ Банка через год будет выдаваться на этой площадке.