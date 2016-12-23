23-12-2016 14:05 | Ольга Васинкевич

У ведущего чешского производителя оружия хорошо идут дела и в гражданской автомобильной и авиапромышленности. 2016 год стал рекордным для марки CZ-Auto Чешского оружейного завода (Česká zbrojovka), благодаря успеху на рынках Северной Америки, куда отправляется четверть всей продукции компании.

Марка CZ-Auto была основана в 1999 году и является одним из двух крупнейших европейских производителей алюминиевых компонентов для автомобильных кондиционеров. Фирма также производит арматуру для канализационных сетей, соединяющую такие ее части как компрессор или конденсатор. Ежегодно CZ-Auto выпускает порядка 30 миллионов деталей арматуры, которые отправляются преимущественно европейским или североамериканским клиентам.

За последние три года предприятие, на котором работает 250 сотрудников, экспортировало 12 миллионов деталей арматуры в Северную Америку, которая становится для компании все более значимым рынком сбыта. CZ-Auto вышла на этот рынок несколько лет назад, и способна составить конкуренцию как американским, так и китайским поставщикам.

«Мы экспортируем свою продукцию не только в США, но и на заводы-производители в Канаде и Мексике. Мы находимся в стадии переговоров по нескольким многообещающим контрактам, в связи с чем ожидаем, что долю продаж в этом регионе удастся увеличить на 5-10%», - сообщил директор CZ-Auto Ярослав Грушка.

С ожидаемым увеличение заказов в Северной Америке связаны и инвестиции, сделанные в 2016 году, в автоматизацию производства и обслуживание обрабатывающих станков с помощью роботов. В модернизацию производства предприятие регулярно инвестирует десятки миллионов крон в год.

Порядка 5% продукции CZ-Auto отправляется в страны Азии. По словам Ярослава Грушки, минусом на данном рынке является то, что компания пока не очень хорошо ориентируется в Азии, не знает всей специфики и не имеет такой хорошей информации о покупателях, как в Европе. Китайские производители, которые преуспевают, прежде всего, благодаря низкой цене, являются основными конкурентами чешской фирмы.

Примерно треть продаж для CZ-Auto представляют поставки для авиапромышленности и производство шестерней и валов для отрасли энергетики. Компания также сотрудничает с американской фирмой GE Aviation, которая до 2022 года собирается построить в Чехии завод по производству авиамоторов.