Польский цех чешскими руками

Город Кельце выбрал чешскую группу Accolade для строительства логистического парка из-за транспортной доступности и большого запаса рабочей силы. В городе, население которого составляет около 200 тыс. человек, насчитывается более 40 тыс. студентов и одиннадцать высших учебных заведений.

Новый логистический парк в Кельце включает в себя три цеха общей площадью 75 тыс. м2. Треть площадей уже зарезервировала группа Vive, лидер рынка Польши по переработке текстильной продукции. Договор с чешской компанией был заключен на десять лет.

«Экспансия группы Accolade в Польшу проходит успешно. В течение двух лет мы открыли в стране уже семь индустриальных парков и не собираемся останавливаться на достигнутом», - сказал Милан Кратина, совладелец и генеральный директор Accolade.