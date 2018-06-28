Польский цех чешскими руками

Чешская группа Accolade построит новый логистический парк в польском Кельце. Стоимость складских и промышленных помещений после завершения строительства составит около 1,3 млрд крон (52 млн евро). Accolade является ведущим чешским строителем и владельцем логистических и промышленных парков. Недавно компания реализовала проект крупнейшего складского комплекса в Брно.
Город Кельце выбрал чешскую группу Accolade для строительства логистического парка из-за транспортной доступности и большого запаса рабочей силы. В городе, население которого составляет около 200 тыс. человек, насчитывается более 40 тыс. студентов и одиннадцать высших учебных заведений.
Новый логистический парк в Кельце включает в себя три цеха общей площадью 75 тыс. м2. Треть площадей уже зарезервировала группа Vive, лидер рынка Польши по переработке текстильной продукции. Договор с чешской компанией был заключен на десять лет.
«Экспансия группы Accolade в Польшу проходит успешно. В течение двух лет мы открыли в стране уже семь индустриальных парков и не собираемся останавливаться на достигнутом», - сказал Милан Кратина, совладелец и генеральный директор Accolade.
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