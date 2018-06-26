Половина чехов положительно оценивает экономическую ситуацию в стране

Число граждан, положительный оценивающих внутреннюю экономику, стало самым высоким показателем за последние 19 лет. В мае 2017 г. этот показатель достигал лишь 38%, 40% считали ситуацию «не плохой, не хорошей», а 20% оценивали как плохую.

Позитивно респонденты оценили экономическое положение своей семьи. 53% считают его хорошим, 33% – «не плохим, не хорошим» и только 14% – плохим.

«Больший оптимизм по поводу экономической ситуации выражают жители Праги и Пльзеньского края, выпускники вузов, высококвалифицированные работники компаний, топ-менеджеры, низшее профессиональное звено, а также граждане, придерживающиеся правых или же центристских политических взглядов – электорат партии гражданских демократов и ANO, а также те, кто выражает доверие правительству», – сообщает Центр исследования общественного мнения.

Более критически на экономическую ситуацию в стране смотрят люди с начальным или среднем образованием, рабочие средней и низкой квалификации, электорат компартии и граждане, не доверяющие правительству.