По данным исследования консультационной компании Bisnode, более половины граждан, владеющих лицензиями на индивидуальное предпринимательство, таковым не занимаются. Чаще всего в состоянии бездействия находятся граждане, которые, согласно полученному разрешению планировали заниматься торговлей и предоставлением посреднических услуг. Среди тех, кто активно не использует свою предпринимательскую лицензию на 8% больше женщин, чем мужчин.
Всего к сегодняшнему дню в Чехии физическим лицам было выдано 2,1 миллиона лицензий на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. По данным Bisnode, активными в настоящее время остаются лишь порядка 956 тысяч человек – 45,4% от общего числа. Среди женщин бездействует – 59,8%, а среди мужчин – 52%.
В некоторых областях предпринимательской деятельности в замороженном состоянии находится более 80% лицензий. Чаще всего бездействуют те, кто выбрал направление с минимальным уровнем вступительных инвестиций – торговля, посредничество. В данных сферах степень риска наиболее высока. Наоборот, врачи и фермеры, которые для осуществления своей деятельности нуждаются в серьезной профессиональной подготовке, стараются продолжать работать, невзирая на любые трудности. В данном случае речь идет о долгосрочном предпринимательском плане.