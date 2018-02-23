По объемам экспорта в ФРГ Чехия обогнала Швейцарию

Катерина Айзпурвит
23-02-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В прошлом году в шкале импортеров, поставляющих продукцию в Германию, Чешская Республика заняла высокое 7-е место, обогнав даже Швейцарию. Торговый оборот между Чехией и ФРГ повысился до рекордных 87,9 млрд евро, что на 9,4% выше по сравнению с 2016 г.

Фото: Kai Stachowiak, Pixabay / CC0Фото: Kai Stachowiak, Pixabay / CC0 Такие данные приводит Чешско-немецкая торгово-промышленная палата, со ссылкой на Федеральное статистическое управление Германии (Destatis).

«Доля Чехии в общем объеме импорта в Германию повышается. С момента вступления ЧР в Евросоюз чешско-немецкого товарооборот вырос более чем в два раза. Положительную тенденцию демонстрирует, прежде всего, чешский экспорт», – сообщил член правления Чешско-немецкой торгово-промышленной палаты Бернард Бауэр.

Согласно статистике Destatis, Чешская Республика относится в ФРГ к числу стран с самым высоким положительным сальдо торгового баланса. В прошлом году из Чехии в Германию было экспортировано товара на общую сумму 46,2 млрд евро, в то время как импорт из Германии составил 41,6 млрд евро.

С 2016 г. Чехия твердо занимает 10-е место в рейтинге наиболее важных торговых партнеров Германии. По этому показателю среди стран Вышеградской четверки ее обгоняет лишь Польша (7-е место). Венгрия в прошлом году заняла 14-ю позицию, Словакия опустилась ниже 20-го места.

Номером один во внешней торговли Германии в 2017гг. являлся Китай. Объем торговли между ФРГ и КНР составил в год 186,6 млрд евро. При этом Франция опустилась со второго на четвертое место.

Катерина Айзпурвит
23-02-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Петра Штепанова, фото: Архив Петры Штепановой

Чешские фирмы приобретают словаки и украинцы

В 2017 г. чешского хозяина на иностранца сменило 3479 местных компаний, четверть из которых перешла в собственность граждан Словакии.…
Иллюстративное фото: Pixabay / CC0

От зарплаты до зарплаты

Как обращаются чехи и граждане еще шести европейских стран с деньгами, и, прежде всего, насколько остро они ощущают в них недостаток?…
Фото: GE Aviation Czech

Экспорт с привкусом экзотики

Чешские фирмы стали находить партнеров на менее традиционных рынках. Примером может послужить Маврикий, куда чешская компания GE Aviation…
Далее об этом

Каждую неделю в программе «Радио Прага» на суд слушателей будет представлено пять песен. (Далее об этом)

Хит столетия
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL