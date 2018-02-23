По объемам экспорта в ФРГ Чехия обогнала Швейцарию

Такие данные приводит Чешско-немецкая торгово-промышленная палата, со ссылкой на Федеральное статистическое управление Германии (Destatis).

«Доля Чехии в общем объеме импорта в Германию повышается. С момента вступления ЧР в Евросоюз чешско-немецкого товарооборот вырос более чем в два раза. Положительную тенденцию демонстрирует, прежде всего, чешский экспорт», – сообщил член правления Чешско-немецкой торгово-промышленной палаты Бернард Бауэр.

Согласно статистике Destatis, Чешская Республика относится в ФРГ к числу стран с самым высоким положительным сальдо торгового баланса. В прошлом году из Чехии в Германию было экспортировано товара на общую сумму 46,2 млрд евро, в то время как импорт из Германии составил 41,6 млрд евро.

С 2016 г. Чехия твердо занимает 10-е место в рейтинге наиболее важных торговых партнеров Германии. По этому показателю среди стран Вышеградской четверки ее обгоняет лишь Польша (7-е место). Венгрия в прошлом году заняла 14-ю позицию, Словакия опустилась ниже 20-го места.

Номером один во внешней торговли Германии в 2017гг. являлся Китай. Объем торговли между ФРГ и КНР составил в год 186,6 млрд евро. При этом Франция опустилась со второго на четвертое место.