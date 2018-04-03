Plzeňský Prazdroj – первый год в японском стиле

Крупнейшее чешское пивоваренное предприятие Plzeňský Prazdroj отмечает первую годовщину в составе японского холдинга Asahi. Как сообщает пресс-секретарь предприятия, это помогло пивоваренному заводу увеличить продажи на азиатских рынках, привлечь инвестиции и внедрить ряд инноваций.
Asahi Group Holdings занимает 12-е место в числе крупнейших производителей пива в мире, и, по мнению специалистов, вступление в холдинг положительно сказалось на судьбе чешского предприятия. После перехода Plzeňský Prazdroj к японцам процесс изготовления пива остался прежним, при этом за год объемы продаж чешского предприятия выросли на 8%, достигнув 16 млрд крон (627,5 млн евро).
Холдинг рассматривает приобретение Plzeňský Prazdroj как получение марки пива премиум-класса, которую они рекламируют на мировом уровне, сделав своим флагманом. Японцы отдают предпочтение традиционным сортам чешского пива и высоко ценят Pilsner Urquell.
«Можно со всей определенностью утверждать, что Asahi поддержал развитие предприятия, делая основной упор на сегмент высших сортов пива, что позволило значительно повысить предложение и на местном рынке, и, в первую очередь, за границей», – подчеркнула в интервью агентству ČTK пресс-секретарь предприятия Итка Немечкова.
Стратегическая направленность на премиум-сегмент проявилось уже в итогах прошлого года, когда особо успешным стали лагеры во главе с Pilsner Urquell, продажи которого выросли на 8%.
«В развитии экспорта, помимо традиционных направлений сбыта, особое внимание уделяется перспективным азиатским рынками», – указала Итка Немечкова.
В ближайшие недели Prazdroj начинает регулярные поставки своей продукции в Китай, где марки Pilsner Urquell и Kozel будут направляться в крупные города страны. «Мы получаем ясные сигналы, что китайские потребители все больше интересуются лучшими европейскими сортами пива, и видим в этом рынке большой потенциал», – объясняет пресс-секретарь предприятия. Также ха года на 40% вырос экспорт продукции в Южную Корею.
С апреля к Asahi переходят права на дистрибуцию пльзеньских лагеров на японском рынке, что усилит позиции Prazdroje. Также в страну Восходящего солнца увеличатся поставки пива в цистернах. Asahi уже начал подготовку персонала, обучая его тонкостям работы в пивных. В этом году в Пльзень для постижения этого искусства приезжает первая группа японцев.
«Стратегическая цель копании Prazdroj – и в дальнейшем поддерживать традиционную чешскую пивную культуру», – подчеркивает пресс-секретарь предприятия.
Японский холдинг также проводит стратегию выдвижения Prazdroj в качестве лидера рынка и пионера в использовании инновационных видов упаковки и продукции. Так, предприятие начинает ориентироваться на выпуск сидра и безалкогольного пива, т. е. напитков, относящихся к наиболее бурно развивающемуся сегменту рынка.
Asahi Group Holdings приобрел Plzeňský Prazdroj 31 марта 2017 г. В пакет приобретаемых предприятий вошли еще четыре пивоваренных завода – в Польше, Венгрии, Румынии и Словакии, ранее относившиеся к холдингу SABMiller.
Asahi является производителем пива, спиртных и безалкогольных напитков и продуктов питания и работает в более чем 100 странах мира. Объемы ежегодных продаж пива достигают 21 млн гектолитров.
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