Plzeňský Prazdroj – первый год в японском стиле

Asahi Group Holdings занимает 12-е место в числе крупнейших производителей пива в мире, и, по мнению специалистов, вступление в холдинг положительно сказалось на судьбе чешского предприятия. После перехода Plzeňský Prazdroj к японцам процесс изготовления пива остался прежним, при этом за год объемы продаж чешского предприятия выросли на 8%, достигнув 16 млрд крон (627,5 млн евро).

Холдинг рассматривает приобретение Plzeňský Prazdroj как получение марки пива премиум-класса, которую они рекламируют на мировом уровне, сделав своим флагманом. Японцы отдают предпочтение традиционным сортам чешского пива и высоко ценят Pilsner Urquell.

«Можно со всей определенностью утверждать, что Asahi поддержал развитие предприятия, делая основной упор на сегмент высших сортов пива, что позволило значительно повысить предложение и на местном рынке, и, в первую очередь, за границей», – подчеркнула в интервью агентству ČTK пресс-секретарь предприятия Итка Немечкова.

Стратегическая направленность на премиум-сегмент проявилось уже в итогах прошлого года, когда особо успешным стали лагеры во главе с Pilsner Urquell, продажи которого выросли на 8%.

«В развитии экспорта, помимо традиционных направлений сбыта, особое внимание уделяется перспективным азиатским рынками», – указала Итка Немечкова.

В ближайшие недели Prazdroj начинает регулярные поставки своей продукции в Китай, где марки Pilsner Urquell и Kozel будут направляться в крупные города страны. «Мы получаем ясные сигналы, что китайские потребители все больше интересуются лучшими европейскими сортами пива, и видим в этом рынке большой потенциал», – объясняет пресс-секретарь предприятия. Также ха года на 40% вырос экспорт продукции в Южную Корею.

Японцы постигают искусство наливать в кружку пиво

С апреля к Asahi переходят права на дистрибуцию пльзеньских лагеров на японском рынке, что усилит позиции Prazdroje. Также в страну Восходящего солнца увеличатся поставки пива в цистернах. Asahi уже начал подготовку персонала, обучая его тонкостям работы в пивных. В этом году в Пльзень для постижения этого искусства приезжает первая группа японцев.

«Стратегическая цель копании Prazdroj – и в дальнейшем поддерживать традиционную чешскую пивную культуру», – подчеркивает пресс-секретарь предприятия.

Японский холдинг также проводит стратегию выдвижения Prazdroj в качестве лидера рынка и пионера в использовании инновационных видов упаковки и продукции. Так, предприятие начинает ориентироваться на выпуск сидра и безалкогольного пива, т. е. напитков, относящихся к наиболее бурно развивающемуся сегменту рынка.

Asahi Group Holdings приобрел Plzeňský Prazdroj 31 марта 2017 г. В пакет приобретаемых предприятий вошли еще четыре пивоваренных завода – в Польше, Венгрии, Румынии и Словакии, ранее относившиеся к холдингу SABMiller.

Asahi является производителем пива, спиртных и безалкогольных напитков и продуктов питания и работает в более чем 100 странах мира. Объемы ежегодных продаж пива достигают 21 млн гектолитров.