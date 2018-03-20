Плзеньский завод Škoda Electric займется сборкой троллейбусов для Литвы

Эва Туречкова
20-03-2018
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Чешский завод Škoda Electric договорился с литовской столицей Вильнюсом о поставке 41 троллейбуса. Фирма обеспечит производство электрических компонентов подвижных составов, а также финальную сборку транспортных средств. Стоимость контракта не называется, однако по данным чешского информагентства ЧТК оценивается в десятки миллионов крон.

Фото: Škoda ElectricФото: Škoda Electric «Полумиллионная литовская столица приобретает двенадцатиметровые троллейбусы с комфортным и современным оснащением, включая кондиционер, камеры наблюдения, возможность подключения к сети Wi-Fi или к системе питания посредством USB», - сообщил Петр Касенчак, торговый директор компании Škoda Electric.

Плзеньская компания является традиционным торговым партнером балтийских государств, в апреле 2017 года фирма заключила контракт на поставку 50 троллейбусов в соседнюю Латвию.

Škoda Electric – крупнейший производитель троллейбусов в Европе. Свою продукцию компания поставляет в 30 стран Европы и Азии, а также в США. Всего с конвейера плзеньского завода съехало уже 14,5 тысячи подвижных составов. Годовой оборот компании составляет 5-6 млрд крон.

Эва Туречкова
20-03-2018
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