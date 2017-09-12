Пльзеньская компания Doosan Škoda Power поставит машинный зал для датской электростанции Asnæs

«Это уникальный проект. Это не только строительство электростанции, но, одновременно, продвижение философии и видения», - прокомментировала технический менеджер Эва Нетушилова. «DONG Energy приняла решение полностью отказаться от угольных источников топлива до 2023 года. В этом ей также помогут высокоэффективные турбинные системы Doosan Škoda Power; общее сокращение производства CO2 составит 800 тысяч тонн, что эквивалентно ежегодному производству продуктов сгорания 400 тысяч автомобилей», - добавила Нетушилова..

Škoda Power осуществит поставку турбины, генератора, принадлежностей и полного оснащение машинного зала до 30 МВ. «Данное решение позволит отключить один из двух элементов турбины, и, тем самым, предоставить широкий спектр удобства использования системы, которая будет производить электричество, поставлять пар на соседний завод по производству фармацевтической продукции и тепло в дома в округе», - сообщил менеджер проекта Томаш Винклер.

Компания Dong Energy является крупнейшим владельцем ветряных электростанций на море. Датскому правительству в ней принадлежит 50,1%. В 2017 году Европейская комиссия одобрила поддержку электростанции Asnæs, которая в следующем году перейдет на переработку угля в биомассу.