Пластиковые пакеты в магазине – пришла расплата

Согласно данным Министерства охраны окружающей среды, каждый житель Чехии использует в год в среднем 300 пакетов из пластика. В сумме это составляет около трех миллиардов пакетов ежегодно. А совокупный показатель всех стран Евросоюза достигает 90 миллиардов.

Цель нововведения – уменьшить объем загрязняющего природу пластика и заставить население экономнее относится к пакетам, отправляясь за покупками. К 2019 г. планируется уменьшить число пакетов до 90 штук в год на человека, а к 2025 г. – до 40. Министерство напоминает, что одна полиэтиленовая сумка сохраняется в окружающей среде около 25 лет, при этом часто люди используют ее только один раз, когда несут домой покупки.

Стоимость пакета каждый магазин или торговец может устанавливать по собственному усмотрению, однако не ниже себестоимости. В большинстве случаев цены колеблются от 3 до 10 крон. При этом одноразовые пакетики для покупки хлебобулочных изделий, овощей и фруктов останутся в магазинах бесплатными, поскольку они необходимы для соблюдения норм гигиены.

Следует напомнить, что некоторые торговые сети ввели плату за пакеты еще до вступления нового закона в силу. Как сообщает министр охраны окружающей среды Рихард Брабец, это снизило потребление пакетов покупателями.

«Согласно первым полученным данным, благодаря введению платы торговыми сетями, потребление пакетов снизилось на 50, а в некоторых случаях и на 60», – сообщает Рихард Брабец.

Следить за соблюдением закона будет Чешская торговая инспекция и Инспекция по охране окружающей среды. Штраф за нарушение закона может составлять до полумиллиона крон (19 200 евро).

Международный опыт показывает, что введение платы за пакеты способно существенно снизить их потребление. Так, в Великобритании число используемых пакетов уменьшилось на 90%.

Первым местом в Европе, где бесплатные пакеты в магазинах попали под запрет, стала Корсика – там на них поставили крест еще в 1999 г. В 2011 г. на этот шаг решилась Италия, жители которой были основными любителями бесплатных полиэтиленовых сумок в магазинах – на них приходилось 20% потребления пакетов в Европе.

Некоторые страны и регионы, например Северная Ирландия, Уэльс, Ирландия, Дания, не пошли по пути введения полного запрета, а ввели специальный налог на эту пластиковую тару. Из стран, не входящих в ЕС, самсый высокий налог на пластиковые пакеты действует в Исландии, ЮАР и на Тайване.