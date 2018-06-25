Ответные пошлины в отношении США - подорожают джинсы и виски?

Страны Евросоюза, в том числе и Чешская Республика, ввели ответные меры в отношении США, ранее установивших новые торговые пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%). Некоторые американские товары, поставляемые в Европу, теперь облагаются 25-процентной пошлиной.
Помимо металлургической, ответная мера касается также сельскохозяйственной продукции. В списке далее фигурируют мотоциклы, джинсы и виски.
Повлияют ли новые правила на цены американских товаров в чешских магазинах? По подсчетам Чешской торговой палаты, можно ожидать незначительное повышение цен. Однако все будет зависеть от того, как долго новые таможенные правила останутся в силе.
«США в Чехию поставляют, в основном, станки, автомобили, электронику, а также лекарства – то есть товар, которого новые таможенные правила не коснулись», - объясняет Якуб Червенка, аналитик Raiffeisenbank.
По мнению Виктора Цайсла из Коммерческого банка, серьезные проблемы могут настать лишь в случае, если ситуация обострится настолько, что США приступят к введению пошлин на ввозимые автомобили. «В таком случае торговые перепалки превратились бы в торговую войну», - цитирует Цайсла чешское экономическое издание E15.
Годовой объем американского импорта, ныне облагаемого дополнительными пошлинами, достигает суммы 2,8 млрд евро.
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