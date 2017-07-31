С каждым годом число участников этого винодельческого форума растет. В 2016 году шпаги скрестили более 2000 винодельческих хозяйств. «Однако умножение численности участников способствует не только повышению конкурентоспобности представленных образцов, но и подчеркивает возрастающее значение получаемых здесь наград и является репрезентабельной выставкой вина, демонстрирующей широкий ассортимент и позволяющей понять истинный характер здешнего вина», – подчеркнул Мартин Пучек, директор Союза виноделов Чехии.

Рислинг Рейнский 2015 приятно удивил

Определены будут абсолютные чемпионы в отдельных категориях, например, «игристые вина» или «коллекция вин», не говоря уже о классических дисциплинах. Эксперты уже дегустировали вина из чешских винодельческих регионов 24 мая в Мельнике. Победителем Национального конкурса вин в чешской секции весной стал Рислинг Рейнский 2015 (Ryzlink rýnský), кабинетное вино Школьного хозяйства Mельник. В прошлом году победителем Национального конкурса вин Чехии впервые в истории смотра стало красное вино, мерло Château Valtice урожая 2012 г. от винодельческой компании Vinné sklepy Valtice. Эксперт Марек Бабиц охарактеризовал благородный напиток (Merlot výběr z hroznů 2012 barrique Premium collection) темно-гранатового цвета, созревающий в дубовых бочках, как «партитуру с нотками ванили, древесины, спелых фруктов и кофе».

Прогнозы виноградарского сезона

Лучшие из лучших образцов, выбранные знатоками, смогут принять участие в Национальном конкурсе Чешской Республики 2018 года «Салон вин», где смогут «померяться силами» с винами из всех винодельческих областей страны. Газета Mladа fronta Dnes также сообщает, что отечественные виноделы в этом году, по всей видимости, не повысят цены, однако вина, импортируемые в Чехию из Франции и Италии из-за неблагоприятного для местных виноделов сезона подорожают. Из собранного в Моравии в нынешнем сезоне сырья должны получиться вина отменного качества, тем не менее,урожайность будет ниже средней, заключает Mladа fronta Dnes.