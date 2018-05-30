Опрос: чехи входят во вкус альтерантивных инвестиций

8% инвесторов готовы к вложениям в размере около 8 тыс. евро

Итоги опроса, в котором приняли участие примерно 1500 респондентов, были представлены 30 мая в Праге. Как показало исследование, примерно 80% чехов планирует какие-либо вложения собственных средств для получения в дальнейшем выгоды. Большая часть намерена ограничиться вариантами, которые не требуют значительных вложений. В частности, 31% опрошенных – вложениями в размере около 10 тысяч крон (около 390 евро). Лишь 8% инвесторов из числа участников опроса готовы инвестировать капитал свыше 200 тыс. крон (7843 евро).

Склонность к большим рискам

Невысокие суммы, надеясь на окупаемость, граждане готовы выложить на такие относительно безопасные инвестиционные программы как накопительное страхование, личные сбережения в банке или строительном обществе. Более значимые средства инвестируют в недвижимость и землю. На больший риск готовы идти мужчины, люди младше 30 лет и обладатели вузовских дипломов.

Повышенный интерес к альтернативным видам инвестирования отмечает и аналитик компании Finlord Борис Томчак. "После бума популярности криптовалют, который в настоящее время несколько ослабевает, возрос интерес к инвестициям в энергетику. Благодаря повышению стоимости нефти, потенциальные инвесторы в большей степени готовы вкладывать деньги в «черное золото» и нефтепродукты", - сообщил ЧТК в среду Томчак. По его словам, особых перемен в долгосрочной перспективе не претерпело инвестирование в драгоценные металлы.