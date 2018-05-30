Опрос: чехи входят во вкус альтерантивных инвестиций

Лорета Вашкова
30-05-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Все больше чехов рассматривают возможность альтернативных инвестиций. Прежде всего представители молодого поколения предпочитают вместо сберегательного счета в банке и накопительного страхования вкладывать деньги в золото или инвестиции, предполагающие одалживание денежных единиц. Данные получены в результате исследования агентства Ipsos Marketing, проведенного по заказу чешской финтех–компании Bondster.

8% инвесторов готовы к вложениям в размере около 8 тыс. евро

Фото: Pixabay CC0Фото: Pixabay CC0 Итоги опроса, в котором приняли участие примерно 1500 респондентов, были представлены 30 мая в Праге. Как показало исследование, примерно 80% чехов планирует какие-либо вложения собственных средств для получения в дальнейшем выгоды. Большая часть намерена ограничиться вариантами, которые не требуют значительных вложений. В частности, 31% опрошенных – вложениями в размере около 10 тысяч крон (около 390 евро). Лишь 8% инвесторов из числа участников опроса готовы инвестировать капитал свыше 200 тыс. крон (7843 евро).

Склонность к большим рискам

Невысокие суммы, надеясь на окупаемость, граждане готовы выложить на такие относительно безопасные инвестиционные программы как накопительное страхование, личные сбережения в банке или строительном обществе. Более значимые средства инвестируют в недвижимость и землю. На больший риск готовы идти мужчины, люди младше 30 лет и обладатели вузовских дипломов.

Повышенный интерес к альтернативным видам инвестирования отмечает и аналитик компании Finlord Борис Томчак. "После бума популярности криптовалют, который в настоящее время несколько ослабевает, возрос интерес к инвестициям в энергетику. Благодаря повышению стоимости нефти, потенциальные инвесторы в большей степени готовы вкладывать деньги в «черное золото» и нефтепродукты", - сообщил ЧТК в среду Томчак. По его словам, особых перемен в долгосрочной перспективе не претерпело инвестирование в драгоценные металлы.

Лорета Вашкова
30-05-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Česká spořitelna, фото: Архив Чешского радио - Радио Прага

Чешские граждане благоволят криптовалюте

Увеличение спроса на криптовалюты зарегистрировали практически все банки страны.
Ульяновск, фото: Razumhak CC BY-SA 3.0

EM PT: энергия прогресса

Совместное российско-чешское предприятие «Высокотехнологичный промышленный комплекс «Сигма центр» реализует проект завода по производству…
Фото: Michael Wuensch, Pixabay / CC0

Лишь 3% чехов решилось вложить сбережения в криптовалюту

Возможность таких инвестиций в будущем не отвергает 10% граждан Чехии, а 13% уже приняли решения отказаться от подобных вложений из-за…
Далее об этом

Каждую неделю в программе «Радио Прага» на суд слушателей будет представлено пять песен. (Далее об этом)

Хит столетия
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL