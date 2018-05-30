Опрос: чехи входят во вкус альтерантивных инвестиций

Все больше чехов рассматривают возможность альтернативных инвестиций. Прежде всего представители молодого поколения предпочитают вместо сберегательного счета в банке и накопительного страхования вкладывать деньги в золото или инвестиции, предполагающие одалживание денежных единиц. Данные получены в результате исследования агентства Ipsos Marketing, проведенного по заказу чешской финтех–компании Bondster.
Итоги опроса, в котором приняли участие примерно 1500 респондентов, были представлены 30 мая в Праге. Как показало исследование, примерно 80% чехов планирует какие-либо вложения собственных средств для получения в дальнейшем выгоды. Большая часть намерена ограничиться вариантами, которые не требуют значительных вложений. В частности, 31% опрошенных – вложениями в размере около 10 тысяч крон (около 390 евро). Лишь 8% инвесторов из числа участников опроса готовы инвестировать капитал свыше 200 тыс. крон (7843 евро).
Невысокие суммы, надеясь на окупаемость, граждане готовы выложить на такие относительно безопасные инвестиционные программы как накопительное страхование, личные сбережения в банке или строительном обществе. Более значимые средства инвестируют в недвижимость и землю. На больший риск готовы идти мужчины, люди младше 30 лет и обладатели вузовских дипломов.
Повышенный интерес к альтернативным видам инвестирования отмечает и аналитик компании Finlord Борис Томчак. "После бума популярности криптовалют, который в настоящее время несколько ослабевает, возрос интерес к инвестициям в энергетику. Благодаря повышению стоимости нефти, потенциальные инвесторы в большей степени готовы вкладывать деньги в «черное золото» и нефтепродукты", - сообщил ЧТК в среду Томчак. По его словам, особых перемен в долгосрочной перспективе не претерпело инвестирование в драгоценные металлы.