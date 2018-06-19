Огнестрельный бизнес

«По данным на конец мая текущего года, в Чехии зарегистрированы 303 тысячи гражданских лиц, располагающих разрешением на ношение оружия. В частной собственности у чешских граждан находятся 836 тысяч единиц оружия», - сообщила Чешскому Радио Ивета Скупиен, пресс-секретарь полицейского президиума.

Мировым лидером по количеству стрелкового оружия у граждан являются США - 393,3 миллиона единиц. Следом идут Индия, Китай, Пакистан и Россия (17,6 миллиона единиц стрелкового оружия).

В Чехии растет также количество произведенного отечественного оружия. Прибыль компании Česká zbrojovka достигла в прошлом году рекордных показателей, превысив 625 миллионов крон (25 миллионов евро). Оружейный завод выпустил 300 тысяч единиц оружия, 90 процентов из них шли на экспорт. Одним из главных рынков сбыта компании Česká zbrojovka являются именно США. В Америку поставляются также чешские бронежилеты, произведенные на заводе Moira в г. Страконице.

По данным министерства промышленности и торговли, в прошлом году было реализовано за границу оружие и военный материал на сумму, превышающую 18 миллиардов крон (720 миллионов евро). Самые крупные поставки направлялись в Ирак и в Объединенные Арабские Эмираты.

На сегодняшний день, в Чешской Республике насчитывается около 250 фирм, имеющих разрешение на экспорт оружия за рубеж.