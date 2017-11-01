Оfо готовится выйти на чешский рынок велопроката

Лорета Вашкова
01-11-2017
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Китайская компания Оfо планирует выйти на чешский рынок велопроката. В октябре привезла в Прагу первых три сотни желтых велосипедов, и в испытательном режиме опробует проект в седьмом районе Праги. Главным отличием этого сервиса является отсутсвие парковочных площадок.

Фото: ЧТ24Фото: ЧТ24 Желтые велосипеды поэтому можно оставлять после завершения аренды по аналогии с каршерингом в любом месте заранее оговоренных с администрацией городских районов зон. Оfо заявила, что она не собирается устранять конкурента в лице чешской компании Rekola Bikecharing, в пражском парке которой сегодня нaсчитывается примерно 300 железных коней розового цвета, а в общереспубликанском - почти 700.

Почему в чешской столице?

Чешская столица, тем не менее, выбрана китайской фирмой неслучайно. Как сообщил в интервью газете Mladá fronta Dnes Якуб Дитрих, владелец фирмы еEkolo.cz, помогающий старту новых прокатных велосипедов на улицах Праги, конкуренция в сфере данного проката в Чехии – самая низкая среди стран Европы. В Брно, втором по величине городе Чехии, местный оператор велопроката предлагает жителям и гостям города лишь около 80 велосипедов, а в Праге в целом - 450 единиц. При этом в Европе без проблем сосуществуют три таких главных конкурента как Mobike, Ofo и оBike. В Милане, сравнимом по масштабам с чешской столицей, можно в рамках велопроката воспользоваться 12 тыс. так называемых бесстанционных велосипедов и еще порядка 15 тыс. велосипедов, интегрированных в классическую систему, подчеркнул Я. Дитрих.

Одновременно с планами китайского оператора, чешская Rekola Bikecharing планирует экспансию не только на отечественном рынке, но и за рубежом. По словам представителя Rekola, предоставляющей услуги в Праге, Брно, Оломоуце, Чешске-Будейовице и Кладно, компания получила ряд предложений о сотрудничестве из-за рубежа.

Ofo в свою очередь заявила о намерении расширить свое присутствие в Европе, помимо Праги, также на такие города как Милан, Роттердам и Москва. Правила аренды: пользователь скачивает специальное приложение с помощью считывателя QR – кода на смартфоне.

Лорета Вашкова
01-11-2017
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Электробайк, Фото: Mick, CC BY-SA 2.0

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