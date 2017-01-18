18-01-2017 14:58 | Лорета Вашкова

В Польше, которая является крупнейшим экспортером птичьего мяса в Европе, выявлено 30 очагов заражения птичьим гриппом. На данный момент эти штаммы привели к забою почти одного миллиона домашних птиц. Чехия является вторым импортером данной польской продукции в Европе после Германии. Однако по словам представителей птицеферм, вспышка вируса пока не отразилась на падении товарооборота между двумя странами.

Министр сельского хозяйства и развития села Республики Польша Кшиштоф Юргель сообщил о принятии действенных мер и обуздании проблемы. Менее оптимистичной является оценка сложившейся ситуации Главным ветеринарным инспекторатом Польши, полагающего, что для польских птицеферм это может означать наступление периода трудных испытаний.

По мнению генерального директора Краевого совета птицеводства птицеводческих хозяйств Лукаша Доминяка, ситуация в данном случае не столь драматична, как в период 2006 – 2007 гг.. В Чехии, например, в 2007 году из-за птичьего гриппа уничтожили огромное количество домашней птицы, что нанесло сищественный ущерб экономике страны. «Прежде всего, следует напомнить, что теперь мы имеем дело с вирусом птичьего гриппа типа H5N8, который не представляет серьезной угрозы для здоровья человека, и Польша – далеко не единственная страна, где был зафиксирован вирус H5N8. Вирус выявлен в большинстве государств-членов Евросоюза. Птицеводы хозяйств, где был обнаружерн данный вирус, автоматически исключены из списка экспортеров в соответствии со строгими директивами ЕС», – подчеркнул Доминяк. О новых случаях заражения домашней птицы в Германии, Франции, Венгрии, Австрии стало известно уже осенью 2016 года. На территории Чехии был выявлен уже шестой очаг распространения птичьего гриппа, вновь выявленного в стране по прошествии 10 лет.

Экспорт польского куриного мяса в последние годы в межгодовом сравнении повышался на 10 %. Смогут ли польские фермеры удержать высоко поднятую планку, зависит от того, удастся ли Польше остановить распространение птичьего гриппа, заключают чешские СМИ.