Обновленная Čezeta - нарасхват

Эва Туречкова
27-03-2018
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Спрос на новые скутеры Čezeta 506 с электрическим мотором настолько велик, что семейная фирма Čezeta Motor собирается увеличить объемы выпускаемой продукции более чем в шесть раз, с 300 до 2000 скутеров в год.

Čezeta 506, Фото: ČezetaČezeta 506, Фото: Čezeta На заводе Wikov в моравском городе Простейов монтируют легендарные мотоциклы с современным экологическим мотором всего десять человек. В связи с большим количеством заказов из-за рубежа, компании придется инвестировать в производство не менее 15 миллионов крон (около 600 тысяч евро) и нанять еще четыре десятка монтажников.

Марку Čezeta снова поднял на ноги британец Нейл Смис, переехавший в Чехию вместе с семьей в 2001 году. Новый скутер основан на дизайне моделей 501 и 502, однако электромотор дает возможность разогнаться до скорости 123 км/ч, а на разовой зарядке может проехать от 150 до 200 км. Полная зарядка аккумулятора длится 3,5 часа, сообщает чешское информагентство ЧТК. Стоимость новой «чезеты» колеблется около 330 тысяч крон (13,2 тысячи евро).

Эва Туречкова
27-03-2018
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