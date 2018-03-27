Обновленная Čezeta - нарасхват

На заводе Wikov в моравском городе Простейов монтируют легендарные мотоциклы с современным экологическим мотором всего десять человек. В связи с большим количеством заказов из-за рубежа, компании придется инвестировать в производство не менее 15 миллионов крон (около 600 тысяч евро) и нанять еще четыре десятка монтажников.

Марку Čezeta снова поднял на ноги британец Нейл Смис, переехавший в Чехию вместе с семьей в 2001 году. Новый скутер основан на дизайне моделей 501 и 502, однако электромотор дает возможность разогнаться до скорости 123 км/ч, а на разовой зарядке может проехать от 150 до 200 км. Полная зарядка аккумулятора длится 3,5 часа, сообщает чешское информагентство ЧТК. Стоимость новой «чезеты» колеблется около 330 тысяч крон (13,2 тысячи евро).