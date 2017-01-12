12-01-2017 13:54 | Антон Каймаков

Десятки чешских и иностранных фирм в обозримом будущем смогут начать развитие своей производственной деятельности в трех новых чешских промышленных зонах. Их создание поддержало чешское правительство.

Площадки для возведения объектов новых конвейерных линий и цехов появятся в городе Весели-на-Мораве (район Годонина), рядом с городом Хеб, а также в Моравских Будейовицах. Все упоминаемые промышленные зоны должны быть подготовлены для использования в период с 2017 по 2022 год. Государство готово выделить на их создание дотации в объеме до 573 миллионов крон (21,2 миллиона евро).

Из трех упомянутых самой крупной будет промышленная зона у города Хеб - 142 гектара, где должно появиться более 300 новых рабочих мест в 11-13 фирмах. В Весели-на-Мораве и в Моравских Будейовицах фирмам предоставят по 31 гектару. «Государством подготавливаемые промышленные зоны, включая пакет инвестиционных поощрений, является шансом привлечь в Чехию стратегических партеров», - считает Министерство промышленности и торговли. Свою лепту в переговорный процесс с потенциальными инвесторами внесет и государственное агентство CzechInvest.