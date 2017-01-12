Вещание
на русском

radio.cz > Рубрика «Аспекты экономики»

Архив передач  

Аспекты экономики Новые промышленные зоны – новые возможности для развития

12-01-2017 13:54 | Антон Каймаков

Десятки чешских и иностранных фирм в обозримом будущем смогут начать развитие своей производственной деятельности в трех новых чешских промышленных зонах. Их создание поддержало чешское правительство.

Иллюстративное фото: Google MapsИллюстративное фото: Google Maps Площадки для возведения объектов новых конвейерных линий и цехов появятся в городе Весели-на-Мораве (район Годонина), рядом с городом Хеб, а также в Моравских Будейовицах. Все упоминаемые промышленные зоны должны быть подготовлены для использования в период с 2017 по 2022 год. Государство готово выделить на их создание дотации в объеме до 573 миллионов крон (21,2 миллиона евро).

Из трех упомянутых самой крупной будет промышленная зона у города Хеб - 142 гектара, где должно появиться более 300 новых рабочих мест в 11-13 фирмах. В Весели-на-Мораве и в Моравских Будейовицах фирмам предоставят по 31 гектару. «Государством подготавливаемые промышленные зоны, включая пакет инвестиционных поощрений, является шансом привлечь в Чехию стратегических партеров», - считает Министерство промышленности и торговли. Свою лепту в переговорный процесс с потенциальными инвесторами внесет и государственное агентство CzechInvest.

Инструменты к манипуляции со статьей

Социальные закладки

Читайте

 

 

Самое популярное

Статьи на ту же тему

Далее

В архив

Далее

Актуальное вещание на русском

Актуальное вещание на русском

AAC:

64kbps

Архив 

Facebook Twitter RSS RSS и подкастинг

Радио Прага рекомендует

Море, которого нет, дом, в который нельзя... 

Арт-резиденция за права человека 

Узда для игорного бизнеса 

Бонсай-беженец с трехсотлетней историей 

Чехия не дождалась «Александровцев» 

Библейские рельефы Нового Леса – исчезающая... 

Темы

Карта сайта | Мобильная версия | RSS | © 1996–2017 Český rozhlas