Новые квартиры в Праге подорожали на 22,5%

Такие цифры приведены в анализе, проведенном компанией Deloitte. «Стоимость новых квартир, предлагаемых в продажу, постоянно повышается. Это обусловлено повышением цен на земельные участки и высокими налогами на рынке жилой недвижимости. Однако несмотря на подорожание спрос остается достаточно высоким», – комментирует ситуацию Петр Гана из отдела недвижимости Deloitte.

Специалист Интернет-портала CenovaMapa.org Милан Рочка сообщает, что по-прежнему наибольшим спросом пользуются квартиры небольшой площади, поскольку рост цен понижает покупательную способность клиентов.

Чаще всего небольшие квартиры приобретают граждане Чехии, однако доля покупателей-иностранцев постепенно растет. В связи с небольшим предложением и стабильному спросу абсолютное большинство квартир распродается на стадии, когда строительство еще не завершено.

За последние два года в Праге объемы продаж составляют примерно 7000 квартир в год. По мнению специалистов Deloitte, новые проекты строительства жилой недвижимости реализуются слишком медленно, и спрос постоянно превышает предложение. В мае и июне 2017 г. на рынке появилось 16 новых девелоперских проектов по строительству 655 новых квартир. При этом за тот же период девелоперами было продано 832 квартиры.

«Низкое число проектов перед началом строительства служит ясным сигналом, указывающим на продолжение негативной тенденции. Число выставленных на продажу квартир вновь снизится, создав предпосылки для дальнейшего роста и без того высоких цен и массовый переезд семей за городскую черту Праги», – считает директор Ассоциации девелоперов Томаш Кадержабек.

Самые дорогие квартиры продаются в первом районе Праги, где в середине 2017 г. один квадратный метр стоил 168 200 крон (6 470 евро). За ним следует шестой район (121 200 крон, или 4660 евро). Самым дешевым является десятый район столицы, где квадратный метр стоит 71500 крон (2750 евро).

Самым крупным продавцом квартир в середине года стала компания Central Group (151 квартиры), далее шли Finep (61), AFI (50), YIT (35) и JRD (31).