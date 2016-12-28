28-12-2016 13:28 | Антон Каймаков

В Хельсинки будет ездить еще 49 чешских трамваев. Финская компания Transtech, входящая в чешскую машиностроительную группу Škoda Transportation, заключила контракт с транспортным предприятием Хельсинки на поставку 20 новых трамваев с низким полом, предназначенных для обслуживания линии Raide-Jokeri. Одновременно предприятие декларировало намерение воспользоваться сопутствующей опцией и позже приобрести еще 29 трамваев для той же линии.

Общая сумма контракта превышает 4 миллиарда крон (148 миллионов евро). Для Хельсинки приобретаются трамваи типа ForCity Smart Arctic. Сборка будет осуществляться непосредственно в Финляндии. «Наши трамваи хорошо себя зарекомендовали в сложных условиях северного государства», - подчеркивает вице-президент Škoda Transportation и председатель правления Transtech Зденек Майер.

Новая трамвайная линия Raide-Jokeri, согласно планам, будет состоять из 33 остановок, а ее продолжительность составит 25 километров. Первые трамваи в рамках нового контракта должны быть поставлены летом 2019 года.

В настоящее время в Хельсинки уже обслуживает пассажиров 14 трамваев ForCity Smart Artic из партии 40 составов, заказанных финской стороной ранее. Первые трамваи транспортному предприятию финской столицы были переданы уже в 2013 году. В 2015 году Škoda Transportation приобрела контрольный пакет акций компании Transtech.

В октябре 2016 года чешская компания Škoda Transportation также стала победителем тендера на поставку 20 трамваев модели ForCity Smart Arti в третий по величине финский город Тампере.