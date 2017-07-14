Низкий уровень безработицы в ЧР становится помехой экономике

Лорета Вашкова
14-07-2017
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Уровень безработицы в Чехии неуклонно сокращается уже с февраля 2017 г., в межгодовом сравнении он снизился на 1,2 % и составил в июне 4 %. Число безработных, стоящих на учете на Бирже труда, составляет по стране лишь 297 тыс. человек, что является самым низким показателем с 1998 года. «В процентном соотношении заявленных вакансий и количества незанятых граждан Чехия вышла на второе место в мире», – сообщил аналитик Unicreditbank Павел Собишек. Об этом сообщает издание Е 15.

Заявление-анкета о предоставлении пособия по безработице, Фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоЗаявление-анкета о предоставлении пособия по безработице, Фото: Филип Яндоурек, Чешское радио Однако нынешнее состояние на отечественном рынке труда, по мнению П. Собишека, становится скорее проблемой, чем экономическим преимуществом. По мнению экспертов, данный коэффициент напряженности рабочей силы на регистрируемом рынке труда ставит под угрозу существование ряда предприятий и наносит ущерб экономике страны.

Согласно опубликованной актуальной информации Биржи труда, число безработных продолжает сокращаться, что отчасти связано с востребованностью и организацией временного трудоустройства на летний период в сфере сельского и лесного хозяйства, строительства, как и с увеличением турпотока. Как полагает ряд аналитиков, наметившаяся тенденция сохранится и осенью.

Предприятия боятся увольнять сотрудников

Средний возраст безработных, стоящих на учете в Чехии, составляет 42,8 года. Число вакансий на данный момент превышает 183 тысяч. Дефицит рабочей силы в Чехии не ограничивается высококвалифицированными специалистами и становится одним из главных препятствий для развития экономики, сходятся во мнении многие специалисты. На текущий момент почти все, кто хочет работать, уже трудоустроены. "Предприятия опасаются увольнять работников даже в тех случаях, когда производственные мощности простаивают или заняты не в полном объеме, опасаясь потерять кадры", - сообщил Павел Собишек.

Лорета Вашкова
14-07-2017
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