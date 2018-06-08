Низкая безработица – угроза для экономики

Эва Туречкова
08-06-2018
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Очередное снижение уровня безработицы в Чехии представляет угрозу для развития экономики, сходятся во мнении экономисты.

Фото: Tero Vesalainen Pixabay / CC0Фото: Tero Vesalainen Pixabay / CC0 «Потенциал рынка труда себя уже исчерпал, нехватка рабочих рук является крупнейшим препятствием роста чешской экономики», - сообщила экономист Коммерческого банка Моника Юнике.

Самый низкий уровень безработицы за более чем две десятилетия наряду с самым быстрым ростом реальных зарплат за последние пятнадцать лет могут заставить банковский совет Чешского национального банка принять решение о повышении основных процентных ставок, считает Лукаш Кованда, главный экономист компании Cyrrus.

«Ситуация на рынке труда является очередным свидетельством «перегрева» чешской экономики. Повышение уровня ключевых ставок ожидаем уже в конце июня», - заявил аналитик банка ING Якуб Сайдлер.

Уровень незанятости населения в стране – самый низкий не только в рамках Евросоюза, но и Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). В Чехии меньше безработных, чем в Японии или в Исландии.

Эва Туречкова
08-06-2018
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