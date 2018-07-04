Неограниченный отпуск – не мечта, а реальность

Производительность не пострадала

«В целом сотрудники удлинили период отпуска на 30 процентов, прежде всего в летнее время и в рождественские праздники, однако их отсутствие не повредило рабочему процессу, и все поставленные перед ними задачи были вовремя выполнены. Некоторые из коллег воспользовались новым условием трудоустройства и взяли 40-дневный отпуск, другие довольствовались лишь 20 днями отдыха», – сообщила Чешскому информационному агентству ЧТК Aндрея Найваркова из отдела кадров Artin, основанного в 1998 г.

Неограниченный отпуск программистам предложили в качестве бонуса. До той поры они имели право на стандартный в Чехии отпуск продолжительностью в 20 календарных дней. Данный бонус должен был помочь привлечь лучших IT–специалистов, самых востребованных сегодня на рынке труда. В Брно возник серьезный дефицит таких кадров. Руководство компании решило, что работники, согласовав свои намерения с руководителем своего отдела, могут уходить в отпуск тогда, когда пожелают, если уверены, что их отсутствие не повредит реализации общих программ.

«Прошлый год убедил нас в том, что базировать политику предприятия на таких опорах как доверие и полагаться на ответственность людей и их здравый смысл имеет свой резон и свои преимущества»,

– отметила Aндрея Найваркова.

Сотрудники не злоупотребляли привилегией в случае болезни

Неограниченный отпуск предоставляет большую свободу, сотрудникам не приходится копить дни, если они планируют более длительный вояж. Сотрудники не злоупотребляли бонусом даже в случае болезни, для того, чтобы, например, оформить вместо больничного отпуск. Число оплаченных больничных дней в 2016/2017 после введения новой практики в Artin осталось почти прежним.

Компания имеет дочернее предприятие в Братиславе, где правом на неограниченный отпуск разрешили воспользоваться с нынешнего года. В целом такая привилегия в рамках фирмы Artin предоставлена примерно 160 лицам.