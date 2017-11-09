Не нужен нам берег карловарский

В Карловых Варах, хорошо знакомых русским еще по визитам классиков и аристократии, количество выходцев из бывшего СССР всегда бросалось в глаза. Считается, что российские деньги превратили город в самый известный чешский курорт: в большинстве случаев шикарные гостиницы, отремонтированные старинные особняки – это заслуга именно русскоговорящих собственников, а крупные жилые комплексы – следствие ажиотажного спроса на них преимущественно со стороны российских инвесторов. Однако теперь значительная часть жилого фонда города выставлена на продажу, причем спрос на квартиры минимальный. По мнению экспертов, снижение интереса россиян к Карловым Варам вызвано несколькими, в основном, внутрироссийскими, факторами, среди которых фактический запрет на выезд для сотрудников некоторых силовых ведомств, антироссийские санкции и снижение благосостояния населения вследствие девальвации рубля. «По нашим оценкам, в Карловых Варах продается около 20 процентов квартир, при этом в самой привлекательной курортной зоне пустует 70-80 процентов квартир», - говорит владелец агентства недвижимости Re/Max Air Ленка Странска. «Цены здесь взвинчены, они не соответствуют действительной стоимости жилья. Рынок недвижимости работает по искаженным правилам, поэтому большинство объектов и простаивает. Вместе с тем, квартиры, продающиеся по адекватной цене, быстро находят нового владельца», - поясняет пресс-секретарь компании Next Reality Тереза Лавичкова. Исход российских инвесторов – главная причина кризиса рынка недвижимости Карловых Вар, уверен аналитик Иван Жикеш.

«Русские раньше скупали в городе все по любой цене, тем самым разрушая рынок недвижимости. Из-за этого десятки роскошных апартаментов в центре Карловых Вар остаются незанятыми. Я думаю, что дальше будет только хуже. Для россиян Карловы Вары утратили свое очарование», - отметил эксперт.

Падение по всем фронтам

Впрочем, пострадали не только участники рынка недвижимости. Большие убытки терпят владельцы магазинов, ресторанов и гостиниц.

«Не буду скрывать, российские клиенты во время своего пребывания в Карловых Варах тратили значительно больше денег, чем клиенты из западных стран», - подтверждает Йозеф Длогош, менеджер гостиницы Olympic Palace Karlovy Vary.

С трудностями столкнулся и местный аэропорт, услугами которого в 2014 году воспользовалось свыше 100 тыс. туристов. «Спустя всего год мы зафиксировали существенное снижение прибыли, так как туристический поток и соответственно выручка снизились примерно на 50%, в 2016 году, к сожалению, ничего не изменилось», - рассказал «Радио Прага» директор по маркетингу карловарского аэропорта Радек Забрански. Кроме того, сорвались переговоры о возобновлении полетов компании «Аэрофлот», поскольку требования ее дочерней компании «Аэрофлот Победа» оказались для аэропорта неприемлемыми. Таким образом, полеты в Россию из Карловых Вар ныне осуществляет лишь авиакомпания ČSA. Аэропорт и Карловарский край в настоящее время ведут переговоры о запуске новых рейсов в Тель-Авив и Дюссельдорф. Интерес к рейсам проявляют и китайские компании.

Перспективы и прогнозы

За развитием ситуации пристально наблюдают в администрации города. Мэр Карловых Вар Петр Кулганек настроен оптимистично. По его словам, за первое полугодие город посетило на 10 тыс. россиян больше, чем за тот же период 2016 года. Он также напомнил о положительной динамике, которое зафиксировало агентство по развитию туризма Prague City Tourism (PCT). PCT ранее сообщило, что в первом квартале 2017 года Прагу посетили 92 395 граждан РФ, что на 52% больше, чем в первом квартале минувшего года. И хотя более 60% россиян стремятся в Прагу, рост зафиксирован во всех регионах Чехии, - подчеркнули в агентстве.

«Но предсказать, вернутся ли российские инвесторы именно в Карловы Вары, я не берусь. Это будет зависеть от того, как будет развиваться международная ситуация, влияющая на курс рубля, и какой окажется ситуация внутри России. Мы, слава Богу, не ленились и стремились ориентироваться и на другие рынки в Европе, на Израиль, на наш внутренний рынок. Как следствие, падение численности российских отдыхающих по большей части компенсировал приток туристов из Германии, Израиля и самой Чехии», - констатировал Кулганек. Специалисты, впрочем, более сдержанны в оценках. Они, в частности, указывают на то, что российская клиентура в Карловых Варах изменилась. «Российские туристы перестали делать крупные покупки, у них теперь нет таких денег», - отмечает экономист Высшей школы экономики в Праге Вацлав Новак. Об изменении портрета российского покупателя зарубежной недвижимости говорит и управляющий партнер компании «Метриум Групп» Мария Литинецкая. «С рынка практически ушли представители российского среднего класса: если раньше они могли себе позволить покупку квартиры стоимостью 100-150 тыс. евро, то теперь в рублевом выражении цена на такие объекты удвоилась. Средний бюджет покупки увеличился примерно в два раза и составил около 350-400 тыс. евро. На рынке остались только самые обеспеченные клиенты, готовые делать дорогостоящие приобретения», - отметила в интервью «Коммерсанту» Литинецкая. Между тем, по данным интернет-проекта организации «Муниципальный сканер» «Путеводитель по Карловым Варам», около 50% объектов недвижимости в городе все еще принадлежит выходцам из бывшего СССР. По словам одного из авторов исследования, активиста Михаила Маглова, в основном это туристический центр города, то есть самая дорогая недвижимость.