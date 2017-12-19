Названы чешские «экспортеры года»

Эва Туречкова
19-12-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В Праге прошла торжественная церемония вручения премии «Экспортер года». Абсолютным победителем конкурса стала фирма, которой удалось получить за прошлый год наибольшую прибыль с реализованной за границей продукции - компания Аuto Škoda.

Фото: CC BY-SA 3.0Фото: CC BY-SA 3.0 Второе и третье место в категории крупных экспортеров заняли IT компания Foxconn и концерн Agrofert, занимающийся предпринимательством, в основном, в области химии, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В категории средних по величине экспортеров преуспела семейная компания ABO valve, выпускающая дисковые затворы, шиберные задвижки, шаровые краны и клапаны. В наибольшее количество стран - свыше 125 - поставляет свою продукцию компания 2N Telekomunikace – чешский производитель «умных» дверных звонков.

Самый стабильный рост экспорта за период с 1993 по 2016 года - за всю историю проведения конкурса - наблюдается у фирмы AGC Automotive Czech, производящей стекла для автомобилей.

Эва Туречкова
19-12-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
«Играчек», фото: Официальный сайт компании Efko

Чехия - крупнейший в ЕС экспортер игрушек

Чехия – крупнейший экспортер игрушек из всех стран Евросоюза. С чешскими деревянными или мягкими игрушками играют дети не только в европейских…
Фото: justifd4evr Foter.com CC BY-NC

Чешские поставщики возобновят экспорт свинины в Россию

Со стран Европейского союза, в том числе и Чешской Республики, снят запрет на ввоз свинины и живых поросят в Россию, введенный в 2012…
Škoda Octavia 1.0 Асtive, фото: Официальный сайт компании Škoda

Цены на автомобили в Чехии продолжают расти

Цены на новые, а также б/у машины в Чехии растут: стоимость только что съехавших с конвейера автомобилей на чешском рынке поднялась…
Далее об этом
Президентские выборы 2018
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL