Названы чешские «экспортеры года»

Второе и третье место в категории крупных экспортеров заняли IT компания Foxconn и концерн Agrofert, занимающийся предпринимательством, в основном, в области химии, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В категории средних по величине экспортеров преуспела семейная компания ABO valve, выпускающая дисковые затворы, шиберные задвижки, шаровые краны и клапаны. В наибольшее количество стран - свыше 125 - поставляет свою продукцию компания 2N Telekomunikace – чешский производитель «умных» дверных звонков.

Самый стабильный рост экспорта за период с 1993 по 2016 года - за всю историю проведения конкурса - наблюдается у фирмы AGC Automotive Czech, производящей стекла для автомобилей.