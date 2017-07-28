О достижениях, проблемах и перспективах чешского автомобилестроения «Радио Прага» рассказал исполнительный директор Ассоциации автомобильной промышленности Зденек Петцл.

– За первое полугодие 2017 г. в Чехии сошло с конвейеров более 700 тысяч легковых автомобилей разных марок, а если сюда прибавить грузовики, автобусы и трейлеры, этот показатель превысит 800 тысяч. И, вероятно, это не предел?

«Результаты превзошли все наши ожидания. Увеличение производства автомобилей за первое полугодие составило пять с лишним процентов, а экономические показатели свидетельствуют, что подобные высокие темпы роста сохранятся до конца текущего года. Несмотря на то что в прошлом году некоторые аналитики предсказывали снижение, мы видим, что ничего подобного не происходит – экономика демонстрирует положительный тренд, что, разумеется, отражается и на нашем промышленном сегменте».

– Визитной карточкой чешского автопрома остаются, безусловно, легковые автомобили, и там наблюдается устойчивый рост. Могут ли производители грузового автотранспорта тоже смотреть в будущее с оптимизмом?

«Да, и я этому очень рад. Разумеется, легковые автомобили продолжают занимать доминирующее положение в отрасли, однако с каждым годом растет производство и грузовиков Tatra, и автобусов Iveco. За истекшее полугодие этот подъем наиболее заметен в производстве автомобилей Tatra».

Зденек Петцл уверен, что тяжелые времена, которые переживал автоконцерн «Tatra», остались в прошлом, и компания добилась стабилизации своего экономического положения и устойчивости клиентской базы. Так что, по мнению специалиста, у этой фирмы есть все шансы и в дальнейшем быть гордостью чешской экономики.

Сколько стоят рабочие руки?

– В настоящее время в Чехии идет обсуждение вопроса повышения зарплат разным категориям трудящихся. Как обстоит дело в автомобилестроении? Сказываются ли на заработках в автопроме успехи отрасли?

«Зарплаты стабильно растут – если по Чешской Республике средняя зарплата составляла, по последним данным, чуть менее 28 000 крон (1050 евро), в автомобилестроении она достигала 35 000 крон (1320 евро), так что разница здесь превышает 25%. Наша отрасль является солидным работодателем, хорошо вознаграждающим за труд, и эта тенденция сохраняется уже давно. Так что автомобильная промышленность усиливает чешскую экономику не только в коммерческом аспекте, но и путем предоставления рабочих мест. Непосредственно в автоконцернах в данный момент работает 118 тысяч человек, а во всем автопроме трудится около 150 тысяч».

– Тем не менее, по сравнению с западными странами, прежде всего с Германией, зарплаты чешских автомобилестроителей выглядят не слишком впечатляюще. Возможно, именно с дешевой рабочей силой во многом связаны экономические успехи чешской автомобильной промышленности?

«Не думаю, что это утверждение верно. Цифры указывают на то, что чешский автопром является сегментом экономики, увеличивающим свою добавочную стоимость. Показательно здесь и количество наших сотрудников – мы обеспечиваем работой 9% всех, занятых в промышленном секторе, создавая при этом 25% всей промышленной продукции. То есть наш сегмент является по-настоящему сильным, и мы хорошо платим нашим сотрудникам. Риск здесь в том, что если мы еще больше повысим зарплаты, это обернется проблемой для других отраслей экономики, создав отток трудовых ресурсов. Так что нельзя сказать, что мы «пользуемся дешевой рабочей силой» – с сотрудниками мы интенсивно обсуждаем этот вопрос, и год от года зарплаты существенно повышаются».

Растить кадры со школьной скамьи

– Общеизвестно, что сейчас чешская промышленность ощущает серьезнейший дефицит рабочих рук. Очевидно, что это не могло не затронуть и предприятия автомобильной промышленности. Как вы смотрите на планы открыть рынок труда Чехии для иностранцев?

«Действительно, нехватку рабочей силы ощущает абсолютное большинство наших компаний. Причем ситуация настолько серьезная, что мы получаем сообщения о том, что предприятиям приходится даже отказываться от заказов. То есть здесь появляются очевидные препятствия роста наших компаний и, соответственно, чешской экономики в целом, так что нам придется заниматься решением этой проблемы. Однако открытие рынка труда может быть лишь временным паллиативным решением. То, в чем мы на самом деле нуждаемся, и чего чешский автопром давно добивается, так это повышение уровня технического образования, расширение его в начальной и средней школе. Это направление обладает куда большим потенциалом. Также я считаю, что Чешской Республике следует приглашать, прежде всего, учащихся, студентов, чтобы они у нас учились и затем укрепляли кадровый состав наших предприятий».

– Нет ли опасности, что в будущем автопроизводители, которые, как известно, считают каждый геллер, захотят перенести предприятия в более дешевые регионы Евросоюза – Болгарию, Румыния, или даже за его пределы, например, на другой континент?

«В настоящее время я подобную тенденцию не наблюдаю. Чешская Республика может пользоваться выгодами своего географического положения, ведь с увеличением дистанции между товаром и его получателем и числа разделяющих их границ возрастает и риск опозданий получения товара потребителем, что может нанести существенный ущерб отдельным производителям. Так что в ближайшее время я не думаю, что нам может угрожать подобное перемещение производства».

Автомобилестроение на пороге новой эпохи

– И последний вопрос. Мы вступаем в эру электромобилей, экономии топлива, «зеленых» технологий. Готовы ли к этому автопроизводители Чехии?

«И наш автопром, и автопром Европы в целом интенсивно к этому готовится. Сейчас это происходит не эволюционным путем, не путем постепенного технического развития, а в форме революционных перемен, которые вводятся в законодательном порядке. Тут следует понимать, что расходы, которые нам предстоит сделать для того чтобы достичь соответствия установленным нормам, будут поистине огромными. Автомобильная промышленность, разумеется, пойдет на эти затраты. Однако следует ждать появления новых видов продукции, которой тут раньше не было. Мы уходим от двигателей внутреннего сгорания, растет доля альтернативного топлива. Придут новые технологии, которым еще предстоит завоевать рынок. Сначала они будут дорогими, потом станут дешеветь. Если государство действительно хочет этих перемен, оно должно понять, как их внедрять. Автопром обеспечит производство новинок, однако дело государства – объяснить людям, почему им это нужно и чем выгодно».

Перед Чехией стоит задача – выработать собственную концепцию внедрения новых технологий, и осуществлять ее предстоит автопрому и государству сообща, уверен исполнительный директор Ассоциации автомобильной промышленности Зденек Петцл.