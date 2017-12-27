Начался сезон рождественских распродаж

В магазины направились не только те, кто решил сэкономить, но и получатели неправильно подобранных подарков. При наличии чека и соблюдении условий, что товар не находился в употреблении и полностью сохранен его товарный вид, можно неудачный подарок поменять даже в Интернет - магазинах.

«Подсчитано, что если потребитель доволен процессом возврата товара, он потратит в данном Интернет – магазине в течение двух последующих лет в четыре раза больше денег», - утверждает Петр Бартош, основатель компании Retino - интернет – платформы по возвращению товара.

Несмотря на то, что предлагаемые скидки могут достигать десятков процентов, реальное снижение стоимости наблюдается не всегда – товар выставляется по обычной, а не завышенной цене, как до Рождества. По данным сайта для сравнения цен Heureka, в среднем скидки после праздников составляют 17 процентов.

Чаще всего возврату подлежат мобильные телефоны или кухонные электроприборы, говорит представитель компании Datart Ива Павлоускова.