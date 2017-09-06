Моравское вино в чаше династии Тан

Свою «ставку на иены» уже сделало винодельческое хозяйство Lahofer из поселка Добшиц в Зноемском крае – в этом году их экспорт в КНР значительно вырос. «В начале года мы отправили туда первый контейнер, сейчас готовим следующий. Общий объем составит, мы полагаем 20 000 бутылок», – не скрывает удовлетворения глава торгового отдела предприятия Даниэл Смола, который считает, что его фирма вытащила счастливый билет.

«Потребление вина в Китае с каждым годом растет», – напоминает специалист. Уже шестой год свою продукцию в Китай поставляет винодельческая фирма Ludwig.

«Сначала у нас в Китае был один импортер, потом нам удалось найти следующего, а в настоящее время их уже четыре. Мы стремимся проникнуть дальше на юг, в Гуаньчжоу. Я надеюсь, что в следующем году нам это удастся», – рассказывает представитель компании и вице-президент Союза Виноделов Чехии Лиана Грабалкова, которая считает, что китайцев интересуют, прежде всего, красные вина.

Сейчас Ludwig экспортирует в КНР 8% своей продукции. «Этого удалось достичь благодаря поддержке экспорта со стороны государства, Министерства сельского хозяйства и Южно-Моравского края. Благодаря дотациям наше винодельческое предприятие может представлять свою продукцию на азиатских выставках», – радуется Лиана Грабалкова, которая напоминает, что как раз 6 сентября шесть моравских виноделен представляют свое вино на большой дегустации в Ханое.

Среди них и вина из «Тамплиерских подвалов Чейковице». «Мы ориентируемся, прежде всего, на Китай из-за размеров его рынка, но не забываем и о Южной Корее, Вьетнаме и, в перспективе, Японии. Клиенты тут выбирают из полусухих и полусладких вин, а также тех, которые зрели в деревянных бочках», – рассказывает о предпочтениях азиатских клиентов представитель «Тамплиерских подвалов» Лудек Тврды.

Увеличение объемов экспорта подтверждают и данные Союза виноделов Чехии. «Тенденцией сегодняшнего дня является повышение поставок нашего вина в Китай», – сообщает исполнительный директор Союза Мартин Пучек.