Модернизация армии Чехии потребует масштабных инвестиций

Лорета Вашкова
15-09-2017
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Глава Минобороны Мартин Стропницкий предполагает, что до конца 2017 г. правительство успеет подписать ранее одобренные соглашения о приобретении новой военной техники на сумму 21 млрд крон (807 млн евро). Oнa должна заменить морально и физически устаревший боевой арсенал чешской армии. На последующие годы подготовлены программы развития ВВС и наземных подразделений сил, что потребует 150 миллиардов крон, сообщил министр.

JAS-39 Gripen, Фото: Архив Правительства ЧРJAS-39 Gripen, Фото: Архив Правительства ЧР Самым крупным контрактом, заключенным за период нахождения Стропницкого на посту министра, является продление Чехией договора аренды шведских истребителей JAS-39 Gripen до 2027 года, с возможностью автоматической пролонгации. Контракт вступил в силу в 2015 году.

В общей сложности более 10 млрд крон инвестировала армия за последние четыре года в модернизацию авиационной техники. Еще 7,7 млрд крон – в покупку огнестрельного оружия и боеприпасов, поставщиками которых стали отечественные производители - Sellier & Bellot из Влашима и Česká zbrojovka в Угерском Броде. Последняя производит для спецподразделений армии и МВД Чешской Республики также пулеметы Bren и пистолеты CZ 75 Phantom.

Вертолет типа Mи, Фото: Петр Кадлец, CC BY-SA 3.0Вертолет типа Mи, Фото: Петр Кадлец, CC BY-SA 3.0 В последний раз, в сентябре, кабмин одобрил договор на сумму 4,2 млрд, заключенный с государственным предприятием LOM Praha. Договор касался технического обеспечения порядка сорока вертолетов российского производства типа Mи, до сих пор используемых чешскими ВВС.

Подписи ждет договор с победителем конкурса на поставку восьми мобильных радаров производства израильской фирмы Elta. Сумма контракта составляет 3,6 млрд крон. Выполнение заказа запланировано с участием чешской компании Retia, которая входит в холдинг Czechoslovak Group, владельцем которой является Ярослав Стрнад. Главным конкурентом Elta в рамках конкурса стал шведский концерн Saab, предлагавший радар Giraffe.

Итальянская фирма Iveco обязалась оснастить бронетранспортерами инженерно-противохимический полк войск Чехии (инвестиции составят 4,4 млрд крон). 62 колесных бронетранспортера Titus предоставит отечественной армии чешский автозавод Tatra вместе с французским партнером Nexter Systems.

Лорета Вашкова
15-09-2017
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