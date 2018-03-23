Минфин предлагает снижение ставок НДС

Десятью процентами будет, предположительно, облагаться также продажа разливного пива в ресторанах, предоставление услуг заведениями общепита и реализация безалкогольных напитков.

Напомним, что в прошлом году Чехия пополнила казну за счет НДС на 382 миллиарда крон (15 млрд евро). В случае установления новых ставок НДС, поступления в государственную казну уменьшатся на 3,4 млрд крон. Предложение Минфина соответствует программному заявлению правительства.

Изменение ставки НДС до 10 процентов планируется также в случае поставок воды, предоставлении услуг по уходу за детьми и больными и пожилыми людьми.