Минфин предлагает снижение ставок НДС

Эва Туречкова
23-03-2018
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Министерство финансов предлагает в рамках проекта закона о едином учете выручки поменять ставку НДС. Снижение налогообложения с 21 до 10 процентов должно коснуться парикмахерских и косметических салонов, швейных мастерских, ремонта обуви.

Министерство финансов, фото: Google MapsМинистерство финансов, фото: Google Maps Десятью процентами будет, предположительно, облагаться также продажа разливного пива в ресторанах, предоставление услуг заведениями общепита и реализация безалкогольных напитков.

Напомним, что в прошлом году Чехия пополнила казну за счет НДС на 382 миллиарда крон (15 млрд евро). В случае установления новых ставок НДС, поступления в государственную казну уменьшатся на 3,4 млрд крон. Предложение Минфина соответствует программному заявлению правительства.

Изменение ставки НДС до 10 процентов планируется также в случае поставок воды, предоставлении услуг по уходу за детьми и больными и пожилыми людьми.

Эва Туречкова
23-03-2018
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