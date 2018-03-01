Миграционный двигатель роста

Чешское статистическое управление (ЧСУ) в середине февраля опубликовало статистику за последний квартал 2017 года, согласно которой рост ВВП страны составил 5,1%. За весь год валовый продукт повысился на 4,5%, инфляция – на 2,5%, а уровень безработицы оказался самый низкий в Европейском cоюзе – 2,3%.

Высоких темпов роста удалось достигнуть за счет развития практически всех отраслей народного хозяйства, подчеркнул заместитель председателя ЧСУ Марек Ройичек. «Заработная плата и пенсии повысились, а потому домохозяйства в годовом сравнении потратили больше. Инвестиции также выросли, но наибольший вклад внесла все-таки промышленность, заметный рост был зафиксирован и в сфере услуг», - добавил он.

Чехия на первых полосах

На высокие показатели экономического развития Чехии обратили внимание обозреватели ряда ведущих деловых изданий Старого Света и Северной Америки, включая Wall Street Journal и Handelsblatt. Итальянская газета Panorama даже назвала ЧР «промышленной Швейцарией Европы» и «Меккой для зарубежных инвесторов».

Там также отметили, что экономический рост ведет к повышению благосостояния населения. В третьем квартале 2017 года зарплата в среднем по стране выросла на 6,8%, в четвертом – еще на 3,2%. По прогнозам Экономической палаты ЧР в 2018 году средний заработок чешского работника повысится более чем на 8%.

Но именно взрывной рост зарплат в Чехии, а также дефицит рабочей силы, эксперты называют главными угрозами устойчивому экономическому развитию страны. «Помимо этого, опасность представляют рост процентных ставок, что актуально не столько для крупных компаний, сколько для малых и средних, и рост курса кроны. Мы предполагаем, что в ближайшие месяцы ситуация с национальной валютой не изменится и тренд на укрепление сохранится», - отметил в интервью «Чешскому Радио» вице-президент Союза промышленности и транспорта Радек Шпицар. Согласна с коллегой главный аналитик Экономической палаты ЧР Карина Кубелкова. Экономист Patria Finance Ян Буреш в этой связи указывает на то, что от дефицита рабочей силы чешская экономика страдает уже несколько лет.

«Более того, недостаток работников останется основным ограничительным фактором экономического роста в ближайшие несколько лет. На первый план выйдет недостаток не столько квалифицированных, их всегда не хватает, вне зависимости от того переживает экономика кризис или подъем, сколько неквалифицированных работников. Если мы посмотрим на статистику Биржи труда, то самыми востребованными являются представители низкооплачиваемых профессий, например, подсобные рабочие. Их зарплаты растут быстрее всего, отчего страдают компании, использующие дешевую рабочую силу», - пояснил Буреш.

Украина нам поможет?

В качестве основного варианта решения проблемы дефицита рабочей силы эксперты и чиновники называют привлечение иностранцев. Еще осенью 2015 года Чехия приняла закон, предусматривающий существенное упрощение и ускорение выдачи виз гражданам Украины с техническим образованием – инженерам, техническим специалистам и специалистам в сфере IT.

В феврале текущего года Союз работодателей Чехии, Торгово-промышленная палата Чешской Республики и Конфедерация чешской промышленности обратились с письмом к правительству, в котором призвали упростить процедуру найма рабочей силы из Украины. Комментируя это письмо, исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Томаш Гинер в интервью изданию Hospodářské noviny указал на положительный опыт Болгарии по привлечению иностранных работников.

«Потенциальный сотрудник может приехать в Болгарию по туристической визе и устроиться на работу. Если компания им довольна, то она может обратиться в соответствующие органы с заявлением об изменении статуса пребывания иностранца на территории страны. Благодаря этому, процесс трудоустройства значительно ускоряется», - пояснил министр. В пресс-службе ведомства «Радио Прага» отказались комментировать эти высказывания, подчеркнув, что ведомство «продолжает планомерную работу по созданию благоприятных условий для развития отечественной экономики».

Впрочем, еще 31 января правительство (по инициативе Минпрома) вдвое увеличило квоты на работников из Украины. В дальнейшем Чехия будет выдавать украинцам ежегодно 19,6 тыс. разрешений на работу в сравнении с 9,6 тыс. в 2017 году и 3,8 тыс. в 2016-м. Помимо этого, кабмин одобрил и так называемый «режим фермеров», согласно которому для Украины будет выделятся еще 1,5 тыс. виз для работы в сельском хозяйстве.

Глава МИД ЧР Мартин Стропницки пояснил, что чешские власти отныне будут ежемесячно выдавать украинцам до 800 дополнительных рабочих виз, а процедура их получения ускорится и упростится. По словам Стропницки, план правительства будет применяться в меньшей степени и для работников из Монголии и Филиппин.

Эти меры раскритиковали эксперты. По их мнению, они свидетельствуют об отсутствии внятной государственной концепции по привлечению иностранной рабочей силы. Сегодня бюрократические ограничения усложняют трудоустройство граждан стран, не входящих в ЕС, до такой степени, что компании принимают их на работу только в крайнем случае, сообщил «Радио Прага» работник кадрового агентства Student Франтишек Яреш.

«Мы не ожидаем в этой связи значительного увеличения числа иностранцев. Я уверен, что количество выданных виз не изменится. К сожалению, даже при увеличении квоты возможности Министерства внутренних дел по обработке заявлений ограничены. Государство просто не успевает реагировать на потребности бизнеса», - утверждает специалист.

Законам вопреки

По мнению Яреша, бизнес зачастую готов пренебрегать нормами, чтобы взять иностранцев на работу в обход закона, что является прямым следствием некомпетентности чиновников. Данный вариант предоставляет возможность сэкономить на заработной плате, так как при легальном трудоустройстве компании обязаны платить иностранцам не меньше, чем чешским гражданам.

В свою очередь, Йозеф Стршедула, председатель Чешскоморавской конфередрации профсоюзов, считает, что приток гастарбайтеров может привести к снижению стоимости рабочей силы и росту уровня преступности в Чехии. «Это касается, прежде всего, вьетнамских и украинских рабочих», - отметил он.

Слова Стршедулы подтверждает статистика, согласно которой Украина лидирует по числу нелегальных мигрантов в Чехии. В 2016 году чешская полиция задержала 1,5 тыс. граждан этой страны при общем количестве в 5 тыс. нелегалов. Это на 25% больше, чем в 2015 году. В 2017 году из Чешской Республики было депортировано более тысячи украинцев, подтвердил посол Украины в ЧР Евгений Перебийнис.

Но Игар Тышкевич, эксперт программы международной и внутренней политики аналитического центра «Украинский институт будущего», считает, что альтернативы привлечению украинцев в качестве дешевой рабочей силы у Чехии нет. «Население всего восточноевропейского блока, включая Чешскую Республику, стареет вследствие проблемы так называемого поколения независимости, которое сформировалось на спаде рождаемости с конца 80-х по середину 90-х гг., когда эти страны переживали глубокий экономический кризис. Украинцы же для Чехии довольно неплохой вариант замещения, поскольку они спокойно ассимилируются в чешском обществе. Они выглядят так же, как чехи, говорят на похожем языке и поэтому не вызывают отторжения у местного населения», - подчеркнул эксперт.