MfD: Итальянская полиция подозревает итальянцев в отмывании денег в Праге

Упомянутые лица попали под прицел итальянских следственных органов в рамках расследования деятельности калабрийской мафии Ндрангета, действововавшей на севере Италии. В частности, фирмы, контролируемые Перзоннеттацем, приобретали дома на Национальном проспекте (Národní třídа), вблизи Староместской площади и непосредственно под Пражским Градом. Деятельностью этой крупной итальянской преступной группировки чешские средства массовой информации заинтересовались после того, как в Словакии был убит вместе со своей невестой местный журналист Ян Куцяк, освещавший в своих публикациях тему предпринимательства семей родом из Калабрии на востоке Словакии.

Пристальное внимание итальянских детективов, изучающих деятельность пражских деловых кругов, привлек и предприниматель Эдо Кател. Как информирует MfD, в период транзакций, связанных с отмыванием Фоссати денег в Праге, UniCredit предоставил Перзоннеттацу для приобретения недвижимости на чешском рынке кредиты в размере сотен миллионов крон.

Инвестиционный фонд данного банковского учреждения также продал фирмам, подконтрольным Перзоннеттацу, два отеля в центре Праги, а именно Golden Crown и Sunrise. Фоссати в прошлом являлся членом Совета директоров чешского Предпринимательского банка (Živnostenská banka), a после его упразднения и чешского филиала UniCredit Bank.

Перзоннеттац, сообщает MfD, отказался от комментариев по поводу нынешнего расследования.