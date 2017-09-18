Metrostav начал прокладку туннеля в Исландии

В прошлом «Metrostav», реализующий проекты на территории островного государства уже на протяжении 11 лет, успешно реализовал уже два подобных. Общая сумма контракта составит порядка 1,3 миллиарда крон (48,2 миллиона евро).

Во второй раз чешский Metrostav работает в Исландии вместе с партнерской фирмой Sudurverk. После окончания прокладки тоннель свяжет два фьорда и позволит автомобилистам проезжать по данной территории также в зимний период, причем их путь сократится на 30 километров. Проект прокладки тоннеля Дюра-фьорд уникален тем, что для его реализации в Скандинавии был создан первый собственный бетонный завод.

Подписанию контракта предшествовал официальный конкурс, на котором было представлено шесть проектов конкурирующих компаний. Каждый месяц «Metrostav» проложит 280 метров доверенного фирме участка дороги.

Окончание реализации проекта запланировано на сентябрь 2020 года. Именно тогда по тоннелю Дюра-фьорд должно начаться регулярное движение автотранспорта.

Кроме подземной проходки чешская компания осуществит также и строительство моста между двумя фьордами и проложит восьмикилометровый поверхностный участок шоссейной дороги.