MCE Slaný примет участие в проекте создания ракеты «Ариан-6»

«Ариан-6» – планируемая европейская ракета-носитель семейства «Ариан», предназначена для выведения полезной нагрузки на низкую опорную орбиту или геопереходную орбиту. Первый запуск «Ариан-6» планируется осуществить в 2020 году. Стоимость разработки ракеты и нового стартового комплекса оценивается в 4 млрд евро.

MCE Slaný был выбран в качестве поставщика Европейским космическим агентством. Вес отражателя составит 600 тонн, а размеры - 16 х 16 х 9 м. Отражатель будет установлен на глубине 25 метров ниже уровня стартовой площадки, он будет частично приварен и частично закреплен, что позволит легко менять части его оболочки, которые будут подвергаться большим нагрузкам.

Отражатель размещается непосредственно под ракетой, его задача - направить выхлоп дымовых газов в два выхлопных канала. Отражатель будет собран и протестирован на заводе в Чехии. В частности, будет проведено около десятка различных испытаний, включая испытания под давлением. Если они завершатся успешно, отражатель будет демонтирован и отправлен ​​на космодром.