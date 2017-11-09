MCE Slaný примет участие в проекте создания ракеты «Ариан-6»

Тимур Кашапов
09-11-2017
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Чешская компания MCE Slaný получила заказ на производство важного элемента для запуска новых европейских ракет «Ариан-6». Речь идет об отражателе, который будет установлен на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Ракет «Ариан-6», Фото: Pline CC-BY-SA 4.0, Открытый источникРакет «Ариан-6», Фото: Pline CC-BY-SA 4.0, Открытый источник «Ариан-6» – планируемая европейская ракета-носитель семейства «Ариан», предназначена для выведения полезной нагрузки на низкую опорную орбиту или геопереходную орбиту. Первый запуск «Ариан-6» планируется осуществить в 2020 году. Стоимость разработки ракеты и нового стартового комплекса оценивается в 4 млрд евро.

MCE Slaný был выбран в качестве поставщика Европейским космическим агентством. Вес отражателя составит 600 тонн, а размеры - 16 х 16 х 9 м. Отражатель будет установлен на глубине 25 метров ниже уровня стартовой площадки, он будет частично приварен и частично закреплен, что позволит легко менять части его оболочки, которые будут подвергаться большим нагрузкам.

Отражатель размещается непосредственно под ракетой, его задача - направить выхлоп дымовых газов в два выхлопных канала. Отражатель будет собран и протестирован на заводе в Чехии. В частности, будет проведено около десятка различных испытаний, включая испытания под давлением. Если они завершатся успешно, отражатель будет демонтирован и отправлен ​​на космодром.

Тимур Кашапов
09-11-2017
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