Машиностроительная опора Чехии

Видным игроком на мировом рынке является Škoda Transportation, один из крупнейших производителей транспортных средств для нужд городского и железнодорожного транспорта и рельсовых транспортных средств в странах Центральной и Восточной Европы. На ее мощностях также собираются трамваи, пригородные электропоезда, троллейбусы и т.д. С 2017 года компания принадлежит Группе PPF самого богатого гражданина Чехии Петра Келлнера.

К крупнейшим контрактам Škoda Transportation последних лет относится, в частности, договор 2016 года о поставках 25 современных электрических подвижных составов Regio Panter в Словакию стоимостью 160 млн евро. В 2017 году финские государственные железные дороги приобрели 20 новых составов на сумму 56 млн евро.

41 троллейбус производства Škoda Transportation приобрела Литва, а затем чешская компания выиграла тендер на поставку в Софию тринадцати низкопольных трамваев с аккумуляторным приводом ForCity Classic, которые уже эксплуатируются в венгерском городе Мишкольц и турецком Конья. Стоимость заказа составила около 25 млн евро. Первый из 14 трамваев ForCity Classic Škoda Transportation передала в марте 2018 года в еще один турецкий город – Эскишехир. Как сообщил глава правления Škoda Transportation Томаш Игначак, чешская фирма получила заказ на поставку рельсового пассажирского городского транспорта по результатам открытого конкурса, в котором принял участие также и местный производитель Bozankaya A.S.

Российская одиссея Škoda Transportation

В России основные успехи чешского машиностроительного гиганта связаны с совместным предприятием Škoda Transportation и «Кировского завода» – «Вагонмаш». Оно было создано в 2013 году и обошлось обеим сторонам почти в 300 млн крон (около 12 млн евро). Российско-чешская компания специализируется на изготовлении современных вагонов для метрополитена и высокотехнологичных двухэтажных электропоездов, а также низкопольных трамваев.

В 2012-2014 гг. «Вагонмаш» поставил Санкт-Петербургу 54 вагона метро «НеВа». В 2017 году предприятие победило в тендере на поставку 42 вагонов этой же марки за 1,5 млрд крон (60 млн евро), который проводился в рамках городской программы обновления подвижного состава к чемпионату мира по футболу. «Среди основных преимуществ составов «НеВа» – значительно меньший вес по сравнению с имеющимися вагонами российской концепции. Кроме того, вагоны могут использовать обратную отдачу энергии при торможении, поэтому они, в сравнении с эксплуатируемыми в настоящее время составами, способны экономить до 25% электроэнергии», - уточнил в беседе с «Радио Прага» руководитель отдела по связям с общественностью Škoda Transportation Михал Тобрман и напомнил, что компания изготовила и поставила полное тяговое оборудование для составов метро в Казани.

Кстати, крупный заказ накануне проведения мирового футбольного форума получило и чешское машиностроительное подразделение транснациональной группы ArcelorMittal – ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, которая поставит в РФ почти 1000 колесных пар. А в Ростове к старту турнира собираются запустить городской транспорт, произведенный чешским предприятием SOR Libchavy. Речь идет об автобусах SOR EBN 12 и SOR EBN 10,5 с электродвигателями ТАМ 1049 Pragoimex мощностью 120 кВт.

Чешские «крылья»

Действительно, основным рынком для флагмана чешской авиационной промышленности Aircraft Industries является Россия. Однако из-за экономического кризиса в этой стране, объемы поставок продукции компании сократились. Развернуть этот тренд призвана новинка – 19-местный самолет L-410NG, о начале серийного производства которого было объявлено в конце февраля.

Проект глубокой модернизации турбовинтового L-410UVP-E20 начался в 2010 году и обошелся почти в 568 млн крон (около 22 млн евро). Отличительной особенностью L-410NG является новое модернизированное крыло с интегральными топливными баками, которое позволило существенно увеличить запас топлива и соответственно максимальную продолжительность полета. Кроме того, была полностью оцифрована кабина пилота, в конструкции модели существенно возросла доля композиционных материалов.

Руководство куновицкого предприятия ожидает, что L-410NG заинтересует, прежде всего, авиакомпании, которые уже пользуются продукцией Aircraft Industries, причем новую модель они смогут использовать на более дальних расстояниях. Первая обновленная машина будет передана заказчику во второй половине 2018 года. В пресс-службе Aircraft Industries сообщили, что в настоящее время ведутся переговоры с несколькими фирмами о поставках самолета.

Вместе с тем, там отказались комментировать включение Минфином США владельца Aircraft Industries, бизнесмена Искандера Махмудова, в «кремлевский список». В компании пояснили, что «пока не ясно, какие последствия это вызовет, так как включение в список не влечет автоматических санкций». Между тем, замглавы Комиссии по контролю за военной разведкой Палаты депутатов Яна Чернохова заявила, что «государству стоит задуматься над приобретением необходимого пакета акций во всех чешских стратегических компаниях с российским капиталом, чтобы у партнеров по НАТО не возникали вопросы». Однако официальный представитель МИД ЧР отметила, что «кремлевский список» связан с американской внутренней политикой и, таким образом, не представляет собой никаких ограничений.

Перспективы отрасли

Эксперты и участники рынка сдержанно оценивают перспективы чешских машиностроительных компаний. «Наши экспортеры в течение последних нескольких лет продемонстрировали высокий уровень конкурентоспособности, заключив контракты на сотни миллионов крон. С другой стороны, на чешский экспорт в ближайшие несколько лет повлияет отказ от валютных интервенций и возврат к плавающему режиму кроны», - сказал президент Союза промышленности и транспорта Чехии Ярослав Ганак.

По различным оценкам, объемы производства машиностроительной продукции в текущем году вырастут лишь на 1,1-1,5% по сравнению с 8,3% в 2017-м. «Это произойдет вследствие нехватки рабочей силы, укрепления кроны и увеличения затрат на оплату труда», - уточнил директор Aplis CZ Петар Станчев.

А глава Doosan Škoda Power Михал Кошацки назвал одну из основных проблем отрасли – излишнюю зависимость от экспорта в страны ЕС. «Я думаю, что нынешнее положение дел вредит отрасли. Если бы чешские компании могли экспортировать свои товары на мировые рынки напрямую, а не через Германию, они бы не теряли существенную часть прибыли», - подчеркнул Кошацки.