Manpower: Чехия – идеальное место для открытия научно-производственного центра

Компания ежегодно публикует отчет привлекательности рынка труда ManpowerGroup Total Workforce Index, в котором Чешская Республика занимает 23 место из 75 рассматриваемых стран. Среди европейских государств Чехия находится на десятом месте.

По мнению агентства, чешский рынок труда характерен достаточным количеством квалифицированного персонала, хуже ситуация обстоит с представителями рабочих профессий, особенно из-за быстрого роста заработных плат в данной сфере.

При анализе, проведенном концерном Manpower, были взяты за основу четыре критерия: доступность квалифицированной рабочей силы, эффективность затрат, производительность и гибкость трудового законодательства.

Всего компания при составлении рейтинга принимала во внимание 90 параметров, кроме уже названных также уровень высшего образования, меру специализации работников или компьютерную грамотность населения. Далее оценивались размер рынка трудовых ресурсов, соотношение женщин и мужчин на рынке труда, старение рабочей силы, выход на рынок молодых людей, а также владение английским языком.

В мировом рейтинге лидируют Новая Зеландия, Гонконг, Сингапур, в Европе же первые позиции занимают Ирландия, Великобритания и Дания.