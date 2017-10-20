Малоизвестные чешские регионы Чехии за рубежом будут рекламировать Готт и Ягр

«Нашим регионам необходима более сильная маркетинговая поддержка, которая бы сняла часть нагрузки с переполненных туристических мест. Известные во всем мире личности в областях культуры и спорта пригласят своих зарубежных поклонников в те места, которые, скорее всего, во время планирования отпуска туристы бы не включили в свою программу», - сообщила на презентации программы министр по вопросам регионального развития Карла Шлехтова.

Пока что на участие в проекте были номинированы хоккеист Яромир Ягр, гольфистка Клара Спилкова, певица Марта Кубишова, биатлонистка Габриэла Коукалова, оперная певица Магдалена Кожена, гребец Ондржей Сынек, футболист Петр Чех, конькобежка Мартина Сабликова, велосипедист Ярослав Кулгавый, скрипач Павел Шпорцл, певец Карел Готт, лыжница Эстер Ледецка и футболист Павел Недвед.

«Свои родные регионы отдельные «послы» представят в коротких роликах, сопровождающихся современной классической музыкой, в которых они будут выступать в неизвестных общественности образах, например, как соседи, занимающиеся обычными домашними делами. Для отдельных зарубежных рынков будут выбраны клипы с «послами», которые известны в данном регионе», - добавляет директор агентства CzechTourism Моника Палаткова.

Например, Яромир Ягр станет «послом» в США и Скандинавии, в странах Бенилюкса Чехию представит Мартина Сабликова, для немецкоязычных стран представителем выступит Карел Готт, а Пльзеньский край в Великобритании будет пропагандировать Петр Чех.

В планах CzechTourism – реклама чешских регионов в странах Бенилюкса, Китае (включая Гонконг), Италии, Франции, Японии, Южной Корее, Мексике, Германии, Польше, Австрии, России, Словакии, Испании, Швеции, США и Великобритании.