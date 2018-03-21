Лишь 3% чехов решилось вложить сбережения в криптовалюту

75% чехов слышали хотя бы об одном из видов криптовалюты – наибольшой известностью здесь пользуется биткоин. Такие данные приводит в своем докладе агентство STEM/MARK, которое в марте 2018 г. провело опрос 538 респондентов.

Оказалось, что гораздо больший интерес к рынку криптовалют испытывают мужчины, чем женщины. Представители сильного пола также лучше разбираются в конкретных видах «цифровых денег». «Только 10% мужчин никогда не слышала ни об одной из криптовалют, в то время как у женщин этот показатель достигает 30%», – сообщает агентство.

Инвестициями в криптовалюты занимаются, прежде всего, люди младшего поколения, в основном, в возрасте до 29 лет. Главное, что вызывает опасение у потенциальных инвесторов, – это возможность резкого колебания курса.

Также жителей Чехии от этого шага часто останавливает недостаток информации или финансовых средств. Также некоторые из респондентов убеждены, что времена, когда на криптовалюте можно было заработать, остались в прошлом.