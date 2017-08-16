Об этом сообщает немецкая компания Flixbus, которая намерена сотрудничать с Leo Express при продаже билетов, а также возьмет на себя разработку маркетинга, ценовую стратегию и формирование пакета услуг для пассажиров.

24 августа возобновятся железнодорожные перевозки на маршруте Берлин – Штутгарт, прерванные после того как Locomore оказалась на грани разорения. Железнодорожные билеты уже сейчас можно приобрести на Интернет-сайте Flixbus и у других дистрибуторов. Стартап Locomore начал осуществлять железнодорожные перевозки между столицей Германии и Штутгартом в декабре 2016 г. и уже в мае текущего года оказался в сложном финансовом положении, подав заявление на признание банкротства предприятия.

Согласно информации немецких СМИ, интерес к приобретению Locomore проявило несколько компаний, включая Leo Express. «Мы сделали соответствующее предложение. Мы хотим сохранить сотрудников и ряд партнеров», – сообщил в интервью Handelsblatt исполнительный директор чешской компании Петер Кулер.

Der Spiegel указывает, что Leo Express уже подписал контракт с 15 сотрудниками Locomore и продолжает вести переговоры с другими работниками немецкого предприятия. Издание Die Welt сообщает, что в настоящий момент утверждено расписание, согласно которому один состав будет следовать утром четыре раза в неделю по маршруту Штутгарт – Берлин и обратно. Начиная с сентября 2017 г. один поезд будут курсировать по этому маршруту пять раз в неделю.

Leo Express начал в 2013 г. свою деятельность в качестве железнодорожного перевозчика. Помимо пассажирских железнодорожных рейсов, компания также осуществляет автобусные перевозки. В 2016 г. общий объем пассажиропотока транспортного предприятия на автобусных маршрутах составил 1,4 млн человек.