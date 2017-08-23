Leo Express предложит расширенный маршрут в Закарпатье

Антон Каймаков
23-08-2017
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Чешская транспортная фирма Leo Express расширит свою линию между Прагой и Закарпатской областью Украины.

Leo Express, Фото: PetrS., CC BY-SA 3.0Leo Express, Фото: PetrS., CC BY-SA 3.0 В настоящее время фирма предоставляет пассажирам возможность воспользоваться «украинским маршрутом» два раза в день. Из Праги в словацкие Кошицы пассажиры доставляются по железной дороге, а из Кошиц в Мукачево уже на автобусе. В сентябре в расписании Leo Express появится продолженный маршрут, который позволит из Чешской столицы добраться также до украинских городов Хуст и Рахов.

Как сообщил исполнительный директор Leo Express Петр Колер, рейсы в Закарпатье по расширенному маршруту будут осуществляться четыре раза в неделю – по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. «Мы надеемся, что новый маршрут в Украину поможет тем, кто направляется в Чехию в поисках работы, а также позволит чешским и словацким гражданам расширить свои туристические горизонты», - говорит Петр Колер.

Leo Express начал развивать свою деятельность в Чешской Республике в 2013 году, сначала открыв железнодорожные линии. Позже в предложении фирмы появились и автобусные маршруты.

В 2016 году Leo Express переправил 1,4 миллиона пассажиров.

Антон Каймаков
23-08-2017
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