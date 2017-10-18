Кроссовер Škoda Karoq вышел на тропу продаж

Катерина Айзпурвит
18-10-2017
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Автоконцерн Škoda Auto начал продажи новой модели SUV, пришедшей на замену Yeti. По мысли создателей, «карок» должен стать носителем технологических достижений и современного стиля чешского автопроизводителя.

Škoda Karoq, Фото: архив Škoda AutoŠkoda Karoq, Фото: архив Škoda Auto На сегодняшний день Škoda Auto приняла уже более 3500 предварительных заявок на приобретение новинки, две трети из которых – на модели с максимальной комплектацией. Полный привод выбрало 40% покупателей. Самыми популярными цветами стали белый, черный и красный.

В следующем году автоконцерн планирует выпустить 100 000 «кароков», а за этот год объемы производства новой модели составили 20 000 единиц. Модель Škoda Karoq производится на заводе в Квасинах, на востоке страны, однако со следующего года она будет сходить с конвейера в г. Млада Болеслав, где заменит модель Rapid.

Škoda Karoq предусматривает функцию открывания багажника без помощи рук, увеличение с помощью система трансформации салона багажного отделения, автопарковку, систему контроля рядности, дистанции с распознованием пешехода, экстренное торможение и другие элементы Simply Clever.

Karoq длиннее Yeti на 16 см – его общая длина составляет 4,38 м, ширина 1,84 м. Объем багажного отсека увеличен до 521 л.

Катерина Айзпурвит
18-10-2017
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